Asia Busciantella, Tik Toker di successo che ha partecipato alla quarta edizione de Il Collegio, è stata ricoverata in ospedale. Lo ha annunciato la 17enne di Trevi, in provincia di Perugia, tramite i suoi profili social. Al momento Asia non ha chiarito il motivo per il quale si trova in ospedale, ma dalle sue testimonianze possiamo dire che le sue condizioni di salute sono buone e stabili, anche se per ora non sa quando potrà tornare a casa.

Asia Busciantella: "Mi hanno ricoverata"

È stata una spiacevole notizia per i fan di Asia Busciantella, preoccupati per la salute della giovane Tik Toker. Asia però ci ha tenuto a tenere informati i suoi follower e ha raccontato le sue giornate, come è solita fare nella vita quotidiana, con dettagliati video racconti pubblicati su Tik Tok. "Stanotte mi hanno ricoverata in ospedale. Questa è la mia stanza, non so per quanto dovrò restarci sinceramente", spiega Asia. "Mi hanno messo l'ago per la flebo e ho già fatto diversi tamponi". Asia è stata assistita dalla mamma che, essendo la ragazza minorenne, ha potuto trascorrere del tempo con lei nella stanza di ospedale e aiutarla a gestire le visite e i controlli.

Chi è Asia Busciantella de Il Collegio 4

Ai tempi de Il Collegio aveva appena 15 anni e tra pochi mesi diventerà maggiorenne. Nasce e cresce a Trevi, in provincia di Perugia. Ha frequentato un istituto grafico, ma dopo un periodo di scontri con i professori ha scelto di cambiare scuola. Fa pattinaggio artistico da quando era molto piccola e oggi è un'attivissima Tik Toker, dove tramite il suo profilo ama rendere partecipi i suoi numerosi follower della sua quotidianità. È molto determinata ma al tempo stesso si è definita in più occasioni testarda e molto orgogliosa. A Il collegio 4 ha deciso di partecipare non solo perché era un suo grande sogno, ma anche per imparare a migliorare la sua disciplina.