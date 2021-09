“Aurora Ramazzotti è in crisi con il fidanzato Goffredo Cerza”, la storia d’amore sarebbe finita Secondo le indiscrezioni, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbe in crisi con il fidanzato con cui sta da più di 4 anni. L’ultima foto insieme risale a 3 settimane fa durante una vacanza in Grecia, dove erano apparsi felici e innamorati. Nessuno dei due ha ancora smentito la voce.

A cura di Elisabetta Murina

L’ultima foto di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza su Instagram

La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sembra essere arrivata al capolinea. Secondo il settimanale Chi i due si sarebbero lasciati dopo più di 4 anni di relazione, come dimostrerebbe l'assenza prolungata di entrambi sui social. Le cause della presunta rottura, però, non sono ancora chiare. Per il momento nessuno dei due ha ancora commentato la voce.

L'ultima vacanza insieme

L'ultima foto di Aurora e Goffredo sui social risale a 3 settimane fa durante una vacanza a Mykonos. I due si erano mostrati complici e innamorati sullo sfondo della romantica isola greca. Ancora più di recente, poi, Goffredo aveva commentato una foto della fidanzata definendola "Il mio angelo", con tanto di cuore rosso accanto. Ecco perché questo gossip arriva come un fulmine a ciel sereno tra i fan della coppia. Se dopo il ritorno post-ferie a Milano sia successo qualcosa non è dato saperlo. Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che lei sia impegnata nella registrazione di un nuovo programma sui misteri per Italia1.

La storia d'amore tra Aurora e Goffredo

I due si sono conosciuti nel 2017 e in quattro anni hanno costruito un legame tanto forte da immaginare un futuro e una convivenza insieme. Durante la pandemia Goffredo ha trascorso il periodo di lockdown in casa Hunziker-Trussardi, entrando a far parte appieno della famiglia. Tra loro, però, non è stato un colpo di fulmine, come ha spiegato sui social Aurora qualche tempo fa: "Lo vedevo bello, ma non pensavo a una storia tra noi". Invece, a distanza di qualche anno, lo ha definito il ragazzo che le ha cambiato la vita. E anche mamma Michelle si è mostrata più volte felice per la relazione della figlia. Che sia soltanto una crisi passeggera? L'ultima parola spetta ad Aurora e Goffredo.