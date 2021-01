Aurora Ramazzotti è come sempre molto attiva sui social, dove condivide con i suoi fan momenti di ilarità e goliardia, ma anche riflessione e condivisione di alcuni momenti piuttosto significativi che hanno segnato la sua vita. La 24enne, infatti, ha dichiarato di aver affrontato e di star affrontando tuttora un percorso di psicoterapia, che l'ha aiutata a rapportarsi con alcuni avvenimenti della sua vita che l'hanno particolarmente segnata.

Le riflessioni di Aurora Ramazzotti

La giovane speaker radiofonica non si è nascosta di fronte alle richieste da parte di coloro che la seguono e che sono curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita. Non è mai stata una novità il fatto che Aurora Ramazzotti in quanto figlia di personaggi noti si sia dovuta rapportare e abituare ben presto alla notorietà, sebbene non sempre sia stato facile fare i conti con coloro che l'hanno criticata e le hanno puntato il dito contro, pur non conoscendola: "Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato a essere forte" Ha poi aggiunto, parlando del fatto che grazie alla psicoterapia sia riuscita a comprendere tante cose di sé stessa: "È vero, mi sta aiutando tanto".

Il rapporto con la madre

Tra le domande più frequenti, in relazione al fatto che sua madre sia stata da sempre molto in vista, Aurora ha ribadito che gli insegnamenti impartitegli negli anni da Michelle Hunziker siano stati fondamentali per la sua crescita e per essere diventata la donna che è oggi: "Mia mamma era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere com’ero io, probabilmente la bastonerei".