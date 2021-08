Ballando con le stelle, Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sono lasciati: “La passione era finita” Dopo un anno di amore, Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sono lasciati. I due ballerini reduci dal successo di Ballando con le stelle, avrebbero sentito il bisogno di concentrarsi sulla loro carriera. Soprattutto la vincitrice del programma, 24 anni, che sulle pagine del settimanale Di Più ammette: “Sono giovane e voglio sfruttare tutte le occasioni. Ma forse la colpa è stata anche della passione che era finita”.

A cura di Giulia Turco

È finita tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis, la coppia di Ballando con le stelle che da circa un anno stava vivendo una promettente storia d'amore. A confermare la rottura è stata proprio Lucrezia, vincitrice dell'ultima edizione dello show ballerino di Milly Carlucci in coppia con Gilles Rocca, confidandosi sulle pagine del settimanale Di Più. A quanto pare avrebbe giocato un ruolo importante la giovane età della ballerina, 24 anni, e la sua voglia di concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera: "A Marco auguro tutto il bene del mondo", spiega. "Ho capito che l'amore in questo momento era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Sono giovane e voglio sfruttare tutte le occasioni. Ma forse la colpa è stata anche della passione che era finita", ammette.

La storia d'amore tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis

La relazione tra i due ballerini, che hanno partecipato al programma nell'edizione 2020, è durata un anno. Già conoscenti nel mondo della danza, durante l'estate era scoppiato l'amore quando De Angelis si era spostato con la sua compagnia di danza a Bassano del Grappa, città originaria della ballerina. I due giovani, lei 24 anni e lui 26, si sono ben presto innamorati ma hanno preferito tenere segreta la loro relazione nel corso del programma, tanto da non partecipare in coppia insieme. La loro storia è stata ufficializzata solo dopo la fine dell'edizione del programma durante il quale, tra l'altro, entrambi erano stati colpiti da un malore dovuto ad un'intossicazione alimentare.

Quando torna Ballando con le stelle su Rai 1

Lo show danzerino di Rai 1 sta per tornare, come ogni anno dall'Auditorium di Roma sotto la sapiente guida della padrona di casa Milly Carlucci. Stando alle anticipazioni rivelate da TVblog, Ballando dovrebbe andare in onda da sabato 16 ottobre a sabato 18 dicembre 2021. Milly Carlucci ha fatto sapere di aver confermato i cinque giurati dello scorso anno, ovvero Carolyn Smith, Selvagia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, spiegando: "Al di là del ballo, delle persone che si sforzano per ballare, il bello del programma è proprio la giuria, perché è variegata. C'è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità".