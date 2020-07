Bar Refaeli dovrà scontare 9 mesi di lavori sociali dopo avere raggiunto un accordo con il tribunale distrettuale di Tel Aviv nell’ambito di un’intricata vicenda che solo adesso è in via di conclusione. La modella israeliana era stata accusata di avere sottratto 10 milioni di dollari al fisco. Il suo pool di legali ha firmato oggi il patteggiamento: Refaeli è stata condannata a scontare 9 mesi di carcere, poi commutati in uno stesso periodo di lavori socialmente utili. La madre Tzipi Refaeli, invece, dovrà scontare 16 mesi di carcere. Entrambe sono state condannate a pagare una multa di 2,5 di shekel, pari a oltre 600 mila euro.

Il commento di Bar Refaeli

Intercettata all’ingresso del tribunale insieme ai suoi avvocati, Bar Refaeli ha così commentato l’accaduto: “Mi sento del tutto fuori luogo. Mi rammarico del mio comportamento. All'epoca ero molto giovane. Oggi mi comporto molto diversamente con i miei datori di lavoro”. La madre, invece, ha dichiarato di assumersi la responsabilità dei fatti. Nessuna delle due donne andrà in prigione.

L’accusa a carico di Bar Refaeli

Bar Refaeli era stata incriminata con l’accusa di false dichiarazioni fiscali e riciclaggio di denaro. La super top model, compagna di Adi Ezra e madre di tre figli, avrebbe dichiarato al fisco di vivere all’estero per la maggior parte del tempo. Proprio queste dichiarazioni sarebbero all’origine della vicenda, con la modella che sosteneva di aver diritto ad una serie di esenzioni spettanti a chi svolge la sua attività professionale prevalentemente all’estero. Oltre alla multa, Refaeli dovrà restituire al fisco le imposte non versate. Il patteggiamento firmato dalla modella deve essere ancora ratificato dal tribunale che si esprimerà sulla vicenda, questa volta in maniera definitiva, il prossimo 8 settembre.