Barbara Berlusconi ha partorito il quinto figlio, quattordicesimo nipote per Silvio Berlusconi

Barbara Berlusconi ha partorito il quinto figlio ed è un maschio di nome Ettore Quinto. Il papà Lorenzo Guerrieri, imprenditore immobiliare trentunenne, originario di Monza, con il quale condivide un amore da diversi anni, è stato al suo fianco. Ancora un fiocco azzurro, il neonato è il quattordicesimo nipote per Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Barbara Berlusconi, già madre di Alessandro (nato nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016), Francesco (2018), solo qualche mesa fa, alla notizia della gravidanza, aveva scherzato sui social dicendo che se fosse arrivato un altro maschio lo avrebbe chiamato Quinto. "La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina!!! oppure mi toccherà chiamarlo Quinto…" aveva scritto, scherzando sul sesso nel nascituro.

I primi due figli sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, mentre Ettore Quinto è il terzo figlio avuto con Lorenzo Guerrieri, con il quale iniziò una relazione poco dopo la chiusura di quella con il calciatore del Milan Alexandre Pato. Guerrieri, quando la relazione con Barbara Berlusconi fu resa nota e diffusa dalla stampa italiana, colse l'occasione per presentarsi così, come una persona normale che all'improvviso si era trovato nella macchina mediatica, essendo accostato a un membro della famiglia Berlusconi:

Non sono un imprenditore ma studio per diventarlo. Sono iscritto a Economia e amministrazione dell'impresa all'università Statale in Bicocca e lavoro al ristorante enoteca Il Mulino. Sono una persona normale. Fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera. Ma non mi danno fastidio. Io finisco di lavorare e torno a casa, loro mi seguono. Immagino faccia parte del gioco.