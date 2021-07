Barbara D'Urso si sta godendo la prima parte di vacanze estive dopo la fine della stagione televisiva. Ma anche nelle settimane di riposo non mancano gli impegni per la conduttrice di Canale 5, che nel frattempo ha messo la fascia tricolore per celebrare il matrimonio di due dei suoi più cari amici.

Barbara D'Urso celebra le nozze di Annalisa e Filippo

La presentatrice di Pomeriggio 5, che dalla prossima stagione tornerà con il suo spazio quotidiano nei pomeriggi della rete, ha pubblicato alcune foto su Instagram che raccontano la giornata e l'onere speciale che le è spettato:

Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici. Conosco Annalisa e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche. Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita.

Il futuro in Tv di Barbara D'Urso

Tra una giornata di relax e l'altra, Barbara d'Urso pensa intanto al suo futuro in televisione, che a partire dal prossimo anno registrerà dei cambiamenti. Dalla stagione 2021-2022 la conduttrice lascerà la domenica, che da alcuni anni era suo territorio, al pomeriggio e in prima serata. Sia Domenica Live che Live – Non è la D'Urso non sono stati confermati dalla rete nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. L'azienda ha deciso di strutturare un nuovo pomeriggio domenicale affidando lo spazio a Silvia Toffanin e a un nuovo programma con Anna Tatangelo. Per D'Urso c'è tuttavia la piena conferma del suo titolo storico, quel Pomeriggio 5 in onda stabilmente dal lunedì al venerdì.