Barbara Francesca Ovieni e Moreno a Fanpage.it: “Il nostro amore non è una trovata pubblicitaria” Moreno Donadoni e Barbara Francesca Ovieni confidano i dettagli della loro storia d’amore ufficializzata con un bacio bollente sul red carpet di Venezia. Lui rapper, lei modella, si sono conosciuti sui social: “Ci siamo innamorati parlando al telefono”. E sono pronti a scacciare le malelingue: “La nostra non è una storia organizzata, non sono mai stata così bene con nessuno”, confessa la modella, “siamo andati a vivere insieme sin da subito”.

A cura di Giulia Turco

Moreno Donadoni e Barbara Francesca Ovieni sono innamoratissimi. Raggiunti da Fanpage.it, il rapper e la modella raccontano i dettagli della storia d'amore ufficializzata con un bacio passionale sul red carpet di Venezia. "È stato tutto magico, dalla gondola al taxi boat, una favola, oltre che un onore", racconta Moreno, "non ci aspettavamo tutta questa risonanza". E pensare che il red carpet non era nemmeno in programma: "È stato un invito dell'ultimo secondo, niente di premeditato", spiega Barbara. "La cosa che ci è venuta più spontanea fare è stata darci un bacio, perché siamo davvero molto vicini in questo momento".

"Ci siamo innamorati parlando al telefono"

"Siamo appena tornati a casa a Milano, sono stati giorni di fuoco", racconta raggiante Barbara Francesca Ovieni rispondendo a Fanpage.it. Nel loro appartamento di Milano la modella e il rapper Moreno (insieme alla cagnolina) si godono la gioia di un amore appena sbocciato e di un periodo che si prospetta ricco di progetti in comune.

Barbara: modella, attrice, conduttrice sportiva, protagonista di un videoclip musicale. È stata la musica a portare Moreno nella tua vita o viceversa?

Io e Moreno ci siamo conosciuti su Instagram lo scorso aprile. Quest'estate volevo uscire con una canzone estiva, come ho fatto lo scorso anno, ma questa volta desideravo un feat rap. Una notte ho sognato Moreno, ho pensato a lui pur senza conoscerlo, ho capito che era quello giusto. Da lì è nata una collaborazione, ci siamo sentiti per telefono, parlavamo tre, quatto ore al giorno. Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile.

Come mai la scelta di uscire allo scoperto solo nelle ultime settimane?

Non amo parlare della mia vita privata, in più tra noi c'erano questioni lavorative di mezzo, quindi abbiamo preferito tenere la nostra storia nascosta, almeno il primo mese. Poi questa estate abbiamo deciso di fregarcene di tutti e di tutto e così ho pubblicato quelle foto su Instagram ad agosto. Stiamo insieme da quattro mesi, abbiamo scelto di vivere insieme sin da subito.

Come sta andando la convivenza?

Non sono mai andata tanto d'accordo con qualcuno. Moreno è molto romantico e abbiamo un sacco di interessi in comune. Io adoro la musica, soprattutto il rap. Mi fa impazzire quando a casa, la sera, parte con il suo free style raccontando la nostra giornata, mi fa ammazzare dal ridere.

"La nostra non è una storia organizzata"

La coppia è pronta a difendersi dalle malelingue. Venezia è stata una presentazione ufficiale del loro amore, ma "è stato tutto spontaneo, la nostra non è una storia organizzata", mette in chiaro la modella. "Ci hanno chiamati a Venezia con pochissimo preavviso, ho chiamato un amico stilista che mi ha rimediato un abito dell'ultimo minuto".

Moreno, come hai vissuto l'eco che ha avuto la vostra presenza sul red carpet?

Sono onesto, qualche polemica l'ho sentita, ma era la mia prima volta a Venezia ed era tutto troppo bello per pensarci. Alcuni sul red carpet si aspettavano di vedere gli attori del cinema, non il nostro bacio. Venezia, però, ormai è un appuntamento che racchiude il mondo della tv, della musica, dello sport. Per di più, a dirla tutta, noi eravamo lì per parlare di un progetto cinematografico che, se tutto va bene, potremmo girare insieme nel 2022. Quindi chissà, il prossimo anno potremo tornare da attori!

Barbara, ti infastidisce l'idea di essere menzionata sul web come "la fidanzata di…."?

Sarò sincera: forse questo è l'unico caso in cui mi fa davvero piacere. Ci tengo talmente tanto a lui che mi va bene così, ne sono felice. Alla fine è normale che capiti, lui è un personaggio più noto.

Moreno, sei d'accordo?

In parte. In realtà dipende. In ambito sportivo ad esempio più spesso riconoscono lei, in generale nessuno deve essere etichettato come il fidanzato dell'altro.

"Quando la mia foto finì sul The Sun"

Barbara Francesca Ovieni è stata volto di Rai Sport e di un programma calcistico per Telemilano. Di recente si è presa una pausa dal mondo dello sport ed è comparsa nel parterre degli ospiti del programma di Rai2 Buongiorno estate. Al calcio si è avvicinata per lavoro, ma non nega che le partite in tv siano un'altro interesse in comune con Moreno: "Lui è il mio "super bomberino", è anche nella Nazionale Cantanti e proprio in questi giorni ha festeggiato i 100 goal in Nazionale".

A proposito di sport e tv, Barbara, nel 2017 ti sei improvvisamente ritrovata sulle pagine dei tabloid britannici dal The Sun al Mirror. Che è successo?

Non ci stavo credendo (ride, ndr). La mia foto ha fatto il giro del mondo per un piccolo incidente capitato quando mi si è sollevata la gonna in studio. Mi hanno intervistata anche a Los Angeles, non ho dormito per una settimana. Temevo che questo gossip potesse danneggiarmi, ai tempi lavoravo per Rai Sport. Ero scioccata, poi ho cercato di non dare più adito alla notizia, non volevo essere associata ad una stupidaggine del genere.

Nel 2016 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island, che rapporto hai con la tv e con i reality?

A Temptation Island ho provato l'esperienza di avere un microfono al collo 24 ore e devo dire che mi ha messo a disagio, i reality non fanno per me. Con Moreno però farei tutto, direi di sì anche ad un GFVip. Sono sicura che mi divertirei.

Moreno, tu sei stato naufrago all'Isola dei Famosi, replicheresti l'esperienza in un programma, magari in coppia?

L'Isola è un'esperienza molto dura, che aiuta a conoscere i propri limiti. Oggi forse farei Pechino Express, insieme a Barbara, sarebbe molto divertente, lei è una vera "principessa". Per il momento ci mettiamo alla prova sui social, insieme alla nostra cagnolina. Commentimo qualche puntata del GFVip, facciamo qualche contenuto simpatico, vediamo cosa ne viene fuori.