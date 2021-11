Beatrice Valli annuncia la data delle nozze con Marco Fantini: “Speriamo di non rimandare più” Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. L’influencer ha annunciato la data delle nozze sui social, dopo averle rimandate a causa della pandemia.

A cura di Ilaria Costabile

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano, l'influencer ha finalmente annunciato la data delle nozze su Instagram, scherzando sul fatto che hanno dovuto rimandare più volte il matrimonio e che, arrivati a questo punto, sperano di non dover più procrastinare questo giorno tanto atteso.

L'annuncio di Beatrice Valli

"Abbiamo finalmente deciso, il 29 maggio 2022 ci sposeremo" così Beatrice Valli ha comunicato ai suoi followers, pubblicando uno scatto in cui bacia il suo Marco Fantini, che la coppia ha finalmente trovato la data per celebrare il matrimonio. I due aspettavano questo momento davvero da tantissimo tempo, ma per varie ragioni, in primis la pandemia, sono stati costretti a rimandare a data da destinarsi il giorno in cui avrebbero potuto coronare il loro amore. L'influencer, infatti, ha aggiunto una simpatica postilla augurandosi di non dover posticipare ulteriormente la data dell'evento: "Speriamo di non dover rimandare più" scrive l'ex volto di Uomini e Donne, ricevendo tantissimi messaggi e commenti da volti noti dello spettacolo che gioiscono all'annuncio della coppia.

La proposta e il matrimonio rimandato

La proposta di matrimonio, davvero romantica, era arrivata nel 2019. Durante un viaggio a Parigi, organizzato per il compleanno Fantini aveva chiesto all'influencer di diventare sua moglie, realizzando un sogno che da qualche tempo Beatrice Valli custodiva nel cassetto. I due, all'epoca della fatidica proposta erano già genitori della piccola Bianca, poi a distanza di due anni dalla sua nascita, è arrivata Azzurra, la secondogenita della coppia. Una prima data per il matrimonio, in realtà, era stata fissata per il 27 settembre 2020, come era stato annunciato nel corso di un'intervista a Silvia Toffanin dello scorso febbraio. Il matrimonio, poi, è slittato di ben un anno, a causa della pandemia che, infatti, non ha permesso loro di organizzare l'evento.