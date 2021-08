Beatrice Valli e la sua famiglia positivi al Covid: “Contagiati anche i bambini” “Sono positivi anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma”, spiega l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite Instagram Stories, durante i primi giorni della quarantena di fine estate che la aspetta insieme alla sua famiglia. Al tampone molecolare infatti sono risultati tutti positivi, ma non le loro condizioni di salute non sono preoccupanti. Tuttavia saranno costretti a rinunciare agli ultimi viaggi dell’estate: “Le vacanze penso che le finiremo in casa”.

A cura di Giulia Turco

Il Covid ha colpito la famiglia Valli – Fantini che purtroppo è costretta ad un finale di vacanze in quarantena, a Forte dei Marmi. Beatrice Valli ha informato i suoi follower con un video su Instagram nel quale ha spiegato nel dettagli la situazione. Le loro condizioni di salute non sono gravi, l'unico a non essere particolarmente in forma è il suo compagno Marco Fantini, non preoccupanti invece quelle dei loro tre figli, che non hanno presentato sintomi particolari.

Come stanno Beatrice Valli e Marco Fantini positivi al Covid

"Sono positivi anche i bimbi, ma quello che sta un po' peggio è Marco, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura", spiega l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite Instagram Stories, durante i primi giorni della quarantena di fine estate che la aspetta. A breve si sarebbe dovuta spostarsi a Milano per lavoro, così come di routine si è sottoposta al tampone: "Marco non stava bene da qualche giorno, ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla. Purtroppo siamo risultati tutti positivi". Quasi sicuramente dovranno rinunciare all'ultimo viaggio in programma per l'estate: "Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo".

La data del matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Nati sotto i riflettori di Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini oggi sono una delle coppie di influencer più seguiti su Instagram dopo la loro partecipazione al dating show. Dal loro amore, che dura dal 2014, sono nati due bellissimi bambini, Bianca e Azzurra, venuta al mondo il 12 maggio 2020. Beatrice inoltre era già mamma di Alessandro, nato da una relazione precedente con l'ex calciatore Nicolas Bovi quando lei aveva appena 17 anni. Del matrimonio tra lei e Fantini si parla da tempo, ma il Covid li ha costretti a rimandare le nozze previste già per il 2020. In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, hanno annunciato di aver fissato la data per maggio 2022, sperando che la pandemia non imponga nuove limitazioni. Anche se manca ancora parecchio, Beatrice Valli sa già che indosserà un abito sontuoso dallo strascico lungo.