Belén Rodriguez condivide il video del quinto mese di gravidanza, per la precisione incinta da 16 settimane, ed è bellissima allo specchio della camera da letto. I suoi fan però si sono sbizzarriti nei commenti per complimentarsi con lei della linea perfetta e sottolinearle come sia impossibile capire che sia gravida di quasi cinque mesi con un pancino così poco pronunciato. "Ma la pancia dov'è?" chiedono in molti, "incinta? ma che davvero?" aggiungono altri e poi ci sono le donne ironiche, che fanno riferimento alle loro gravidanze: "Gioia io a 3 mesi ero già un baule!".

Una gravidanza molto chiacchierata

L'annuncio della gravidanza è arrivato ufficialmente sul settimanale Chi, prevedibile visto il rapporto della showgirl con Alfonso Signorini, ma del fatto che aspettasse un altro figlio, e che fosse il primo di Antonino Spinalbese, se ne parlava da tempo. Grande chiacchiericcio sui social e svariate le ipotesi che l'avrebbero voluta in stato interessante, nonostante la Belu ha sempre risposto con il silenzio, se non ribadendo a suon di foto quotidiane il suo amore per l'hair stylist.

La benedizione del primogenito Santiago

Anche lui, felicissimo per la notizia arrivata a pochi mesi dall'inizio del loro rapporto, ha manifestato la sua gioia su Instagram, condividendo l'immagine delle ombre su strada di lui e Belèn e scrivendo "Tre ombre e tre cuori". L'idillio tra i due sembra conclamato e, stando alle parole dell'argentina, anche benedetto dal piccolo Santiago, il primogenito avuto dal marito Stefano De Martino: