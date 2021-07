Belén Rodriguez sta per partorire: mancano sempre meno giorni all'attesa nascita della piccola Luna Marì, che dovrebbe essere imminente. La showgirl è sempre più assente sui social, d'altronde aveva spiegato ai suoi follower di voler vivere la sua gravidanza in maniera il più possibile intima e privata. Particolarmente delicate queste ultime ore che la dividono dal parto, che Belén e Antonino hanno scelto di vivere in famiglia, lasciando ben pochi indizi ai loro fan su dove e quando nascerà la loro prima figlia.

Dove nascerà Luna Marì

Stando alle ultime indiscrezioni, rivelate da Il Corriere del Veneto, la showgirl argentina avrebbe scelto una clinica della città di Padova per far nascere la sua bambina. L'idea sarebbe quella di trascorrere le prime settimane da genitori con Antonino insieme a Luna Marì sull'isola di Albarella, in provincia di Rovigo e affacciata sull'Adriatico, nella splendida villa con piscina immersa nel verde della quale Belén si sarebbe innamorata alla follia. Lei stessa negli scorsi mesi l'aveva definita "un paradiso". Stando alle voci, lo scorso martedì 6 luglio la showgirl si sarebbe già recata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'Azienda ospedaliera di Padova per gli ultimi controlli con la dottoressa Alessandra Andrisani. L'intenzione sarebbe quella di partorire nella città di Sant'Antonio.

Luna Marì nascerà sotto il segno zodiacale del cancro

Anche se ancora non si sa la data esatta della nascita di Luna Marì, sembra ormai certo che la prima figlia femmina di Belén Rodriguez nascerà sotto il segno zodiacale del cancro (fino al 22 luglio). I fan sono con il fiato sospeso e non vedono l'ora di conoscere Luna Marì, il cui nome combinato significa "luce" e "luce riflessa". Mari è di origine ebraico-aramaica ed è una variante del più classico Maria. Il suo significato corrisponde ad "affilata, amareggiata", ma anche "padrona, signora", o ancora "amata, cara", infine in latino significa "goccia di mare".