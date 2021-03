Bélen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta. La showgirl argentina è al settimo mese di gravidanza ed ha da poco postato sulle stories di Instagram il primo "scatto" della secondogenita, di cui conosciamo già il nome, Luna Marie. La bimba in arrivo è la figlia che Belen avrà insieme all'hair stylist 25enne Antonino Spinalbese.

Su Instagram è comparsa la foto della prima ecografia e proprio qualche settimana fa, nel corso della trasmissione Verissimo, aveva rivelato di essere in attesa di una femminuccia e che il nome sarà Luna Marie. Oggi, la prima ecografia della bambina. Belen aveva.svelato un particolare doloroso a Silvia Toffanin. Prima della gioia della gravidanza, infatti, la Rodriguez e Spinalbese avevano affrontato un dramma: un aborto spontaneo, che però ha fatto capire loro quanto era importante la loro relazione e quanto desideravano mettere su famiglia. Lei è rimasta nuovamente incinta poco dopo.

Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato.

Belen Rodriguez è già mamma di Santiago, 7 anni, nato dall'amore con l'ex marito Stefano De Martino. Lei e il conduttore e ballerino, dopo una prima separazione, erano tornati insieme, per poi lasciarsi nuovamente nel 2020. Quindi, l'incontro inaspettato con Antonino Spinalbese, hair stylist che vive a Milano e con cui è stato un vero colpo di fulmine. In studio a Verissimo, Belen si è detta certa che la loro favola durerà per tutta la vita.