Belén Rodriguez non dovrebbe partorire Luna Marie prima della settimana prossima, a meno che non vorrà farlo da sola in ospedale. L'intera famiglia infatti è partita per un weekend in barca, direzione Isole Eolie: Cecilia e il fratello Jeremias, accompagnati dai fidanzati Ignazio Moser e Deborah Togni, in compagnia di Andrea Damante ed Elisa Visari, hanno fatto scalo a Catania per granita e brioche per poi scatenarsi sull'imbarcazione che li ha portati da Lipari dritti dritti a Panarea.

Aspettano Luna, la foto dal mare di Panarea

Tutta la ciurma si è impegnata a raccontare il viaggio sui rispettivi profili Instagram dove, al netto di foto vacanziere e cappelli di paglia, è spuntato anche un omaggio alla futura nascitura. "Aspettando Luna" scrive Cecilia Chechu Rodriguez alla sorella Belen e al cognato Antonino Spinalbese, taggandoli nella foto di una meravigliosa luna vista dalla barca attraccata in rada. Un cuore bianco omaggia la purezza dell'evento, oltre a sposarsi benissimo con gli outfit degli ospiti a bordo. Anche la mamma di Belen, Veronica Cozzani, non sembra proprio essere nei pressi di un ospedale, stando alle sue stories IG.

La 35esima settimana, il parto imminente

Ciò che ha portato più volte a ipotizzare che il parto fosse imminente sono stati i segnali lanciati dalla Belu sui social: "Sono emozionatissima, non vedo l'ora" scriveva, specificando di essere alle ‘ultime settimane' già verso la fine di giugno. Da allora, solo post commerciali e foto di moda, nessuna menzione a una data e nemmeno un riferimento sul dove si trovi. Nemmeno il compagno Antonino si sta esprimendo, tenendo il riserbo su luogo e data del parto e, al massimo, condividendo la foto della luna che la cognata Cecilia ha tenuto a recapitargli in forma digitale. Le 35 settimane di cui ha parlato la showgirl di recente, a fronte della 36esima settimana in cui è nato Santiago, alimenterebbero gli indizi rispetto ai quali la settimana prossima Luna Marie potrebbe venire alla luce, facendo il suo esordio su Instagram.