Ben Affleck e JLo fanno sul serio, l’attore ha comprato anche l’anello di fidanzamento Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero essere vicini alle nozze. L’attore hollywoodiano, infatti, avrebbe comprato un anello costosissimo per la pop star che, quindi, sarebbe vicina al fatidico “sì” per la seconda volta con lo stesso partner. Se nel 2002, però, la storia non era andata a buon fine, stavolta è possibile che qualcosa sia cambiato e, finalmente, i due potranno coronare il loro amore ritrovato.

A cura di Ilaria Costabile

Ben Affleck e Jennifer Lopez fanno sul serio, ormai non ci sono più dubbi. L'attore hollywoodiano, infatti, sembra che abbia acquistato un costoso anello di fidanzamento per la pop star ed è stato beccato nel momento della scelta insieme a suo figlio Samuel. Un passo davvero significativo per la coppia che era arrivata vicino alle nozze già nel 2002, quando il divo aveva acquistato per JLo un diamante rosa da milioni di dollari. Sarà, quindi, il momento buono per le nozze?

Le intenzioni di Ben Affleck

Potrebbe essere, quindi, la volta buona per la coppia che finalmente potrà convolare nozze e coronare un sogno d'amore che a distanza di anni ha ripreso vigore, come in questi mesi hanno dato prova gli scatti a largo delle acque italiane in cui la complicità tra i due era più che evidente. Non stupisce, quindi, che i due vogliano consolidare ancora di più il loro legame, diventando una volta per tutte marito e moglie. Dopo il primo tentativo, fallito nel 2002, proprio a causa dell'attore che si tirò indietro dopo aver acquistato l'anello e troncando la relazione con la pop star che, poi, gli anni successivi ha rivelato che quella con Ben Affleck è stata la storia che l'ha fatta soffrire di più. Dopo solo 19 anni, quindi, JLo potrebbe realizzare quel progetto lasciato a metà quando aveva poco più di trent'anni e, magari, come si vociferava prendere anche una nuova e più lussuosa dimora per vivere insieme.

L'amore ritrovato

Dopo mesi di indiscrezioni, di scatti rubati e gossip confermati per metà, Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno resistito alla tentazione di mostrare a tutti il loro ritrovato amore. E, quindi, una volta presa la decisione di non nascondersi più, ecco che sono comparse le foto dei primi baci, le passeggiate capresi mano nella mano, l'attracco dello yacht lussuosissimo a Portofino, con tanto di scambio di effusioni mostrate quasi a favore di obiettivo, come a voler ostentare una ritrovata passione. Non è escluso, quindi, che possa arrivare il momento delle nozze.