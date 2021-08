Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti a prendere casa: è una villa da 85 milioni di dollari Nella giornata di martedì, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati sorpresi a cerca casa lungo tutta l’area di Los Angeles. Tmz assicura che uno dei luoghi che hanno controllato, e che hanno probabilmente scelto, è una casa da 85 milioni di dollari a Beverly Hills: 38.000 metri quadrati e ben dodici camere da letto e 24 bagni.

Negli Stati Uniti li chiamano ormai i Bennifer 2.0. Parliamo di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che ormai sono usciti allo scoperto e sono assolutamente travolti da questo ritorno di fiamma; travolti al punto che hanno deciso di prendere casa insieme. Per la precisione, una villa. Non una cosa da poco: una "mansion" da 85 milioni di dollari. A riferirlo è il solito puntuale Tmz.

Ecco la villa scelta da Jennifer Lopez e Ben Affleck

Nella giornata di martedì, la coppia è stata sorpresa mentre si trovava a caccia di una casa lungo tutta l'area di Los Angeles. Tmz assicura che uno dei luoghi che hanno controllato, e che hanno probabilmente scelto, è una casa da 85 milioni di dollari a Beverly Hills con una metratura di 38.000 metri quadrati e ben dodici camere da letto e 24 bagni. Sì, l'idea è quella di mettere su famiglia: di spazio ce n'è in abbondanza. La superficie abitabile è di 12.000 metri quadri e all'esterno c'è anche un complesso sportivo che include un campo da basket e un ring di pugilato. C'è una piscina e un garage, un solarium e una sala fitness.

Ma non finisce qui, perché all'interno dell'acquisto sono incluse anche dependance attigue che includono un attico per gli ospiti, una casa per il custode e una struttura per il corpo di sicurezza che include anche due camere da letto. Il parcheggio-garage dispone di 80 posti auto circa.

Le vacanze capresi di Ben Affleck e Jennifer Lopez

Capri, Anacapri, Positano e poi Posillipo, Castel dell'Ovo e Mergellina. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono concessi una fantastica e lussuosa vacanza al largo delle acque del Golfo di Napoli con puntatine sulla terraferma, come a Capri, dove si sono concessi il lusso di passeggiare per le strade, come turisti normali. A Mergellina, invece, hanno attraccato al Molo Luise e sono poi partiti in taxi verso l'Aeroporto.