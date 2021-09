Beyoncé festeggia i 40 anni a Capri con Jay-Z, il suo saluto in italiano fa impazzire i fan Per festeggiare i 40 anni appena compiuti, QueenB e il marito si sono concessi una romantica vacanza a Capri. I fan hanno subito immortalato la coppia che si gode il mare e passeggia innamorata per le lussuose vie dell’isola. E il perfetto accento italiano della popstar non è passato di certo inosservato.

A cura di Elisabetta Murina

Fuga romantica in Italia per Beyoncé e Jay-Z. La coppia tanto amata e chiacchierata sui social è arrivata sulla lussuosa isola di Capri per trascorrere qualche giorno di relax e festeggiare il compleanno della popstar americana, che lo scorso 4 settembre ha spento 40 candeline. I due sono stati paparazzati mentre passeggiano mano nella mano in Piazzetta acclamati dall'incredula folla. Queen B ha salutato e ringraziato i fan con un impeccabile accento italiano, come testimonia il video condiviso su Instagram dalla sua fanbase.

La vacanza a Capri

La coppia è arrivata qualche giorno fa sull'isola a bordo di un un lussuoso yacht. E anche se i festeggiamenti per il compleanno di Beyoncé sembrano essere finiti, i due hanno deciso di prolungare la loro vacanza e godersi ancora per qualche giorno l'estate. Prima dell'apparizione notturna di ieri sera, infatti, sono stati fotografati a largo delle acque del golfo napoletano mentre si godono il sole su un lussuoso scafo.

Beyoncé e Jay-Z amanti dell'Italia

Non è la prima volta che la popstar e il marito si trovano in vacanza in Italia. Nell'estate del 2018, infatti, i due avevano già scelto le coste italiane come meta del loro relax estivo e avevano visitato Capri insieme ai loro tre figli. Si erano poi concessi altri momenti di relax tra una tappa e l'altra del tour negli stadi in cui Beyoncé era impegnata.

I progetti per il futuro

"Voglio viaggiare senza lavorare. Voglio che il prossimo decennio sia dedicato alla celebrazione, alla gioia e al dare e ricevere amore", così QueenB intervistata da Harper's Bazaar pensa al futuro, dopo più di 20 anni passati sotto i riflettori. Sicuramente continuerà a stupire tutti con il suo stile e la sua personalità, compreso il marito.