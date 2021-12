Bianca Berlinguer pronta alle nozze a 62 anni: “Matrimonio con Luigi Manconi” Secondo DiPiù, la giornalista e conduttrice di Cartabianca convolerà a nozze a Roma con il marito Luigi Manconi, giornalista ed ex senatore.

A cura di Andrea Parrella

Bianca Berlinguer pronta al matrimonio. La giornalista e conduttrice di Cartabianca che ha deciso di convolare a nozze all’età di 62 anni, stando a quanto racconta il settimanale DiPiù, che ha condiviso sull’ultimo numero le pubblicazioni affisse al comune di Roma. Bianca Berlinguer, figlia dello storico leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, convolerà a nozze con Luigi Manconi, 73 anni.

Insieme dagli anni Novanta, i due hanno avuto insieme una figlia, la 23enne Giulia. Dopo una relazione trentennale Bianca Berlinguer e Luigi Manconi hanno deciso di sposarsi, nonostante in un'intervista televisiva rilasciata al programma di Francesca Fagnani, Belve, Berlinguer avesse detto alcuni mesi fa di stare bene così e non avere alcuna smania di indossare l'abito bianco, anche perché in passato Bianca Berlinguer si è già sposata una volta con Stefano Morroni, oggi a capo della comunicazione Rai, da cui ha divorziato nel 1995. Evidentemente qualche cosa deve essere cambiata, viste le pubblicazione, anche se in questo momento, pur essendo chiaro che il matrimonio tra i due si celebrerà a Roma, non è ancora nota la data delle nozze.

Berlinguer e Manconi insieme dagli anni Novanta

Luigi Manconi è un giornalista, scrittore ed ex senatore, oggi professore di Sociologia a Milano. Manconi e Bianca Berlinguer sono legati dalla fine degli anni Novanta e hanno una figlia insieme, Giulia, che oggi ha 23 anni. La coppia ha deciso di sposarsi a Roma, città dove abita da tempo. Al momento non si conosce la data del grande evento ma è probabile che avvenga entro la primavera 2022.

Chi è Luigi Manconi

Manconi, padre di Davide e Giacomo, nati da un legame precedente a quello con Bianca Berlinguer, è giornalista, scrittore ed ex senatore, oggi professore di Sociologia a Milano. Negli ultimi anni Manconi ha avuto pesanti problemi che lo hanno portato a perdere la vista a causa di un glaucoma che ha portato al distaccamento della retina. In un'intervista rilasciata a Carlo Verdelli per Repubblica nel 2013, aveva raccontato questo particolare con grande naturalezza: