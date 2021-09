Bianca Guaccero: “La mia vita privata è mia figlia Alice, manca la persona giusta” Bianca Guaccero, intervistata da Tv, sorrisi e canzoni, ha parlato della sua vita privata. La conduttrice e attrice nella fiction Fino all’ultimo battito, ha spiegato che al momento l’amore più grande di cui gode è quello della figlia Alice. Nonostante le continue voci di un ritorno di fiamma con il suo ex Nicola Ventola, al momento Bianca Guaccero si dichiara single.

A cura di Daniela Seclì

Bianca Guaccero si è raccontata sulle pagine di Tv, sorrisi e canzoni. La conduttrice ha parlato sia della sua carriera che della sua vita privata. Al momento – nonostante spesso si riproponga l'indiscrezione di un ritorno di fiamma con il suo ex Nicola Ventola – la conduttrice di Detto fatto e protagonista della serie tv Fino all'ultimo battito, sarebbe single.

La vita privata di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, nel corso dell'intervista, ha fatto chiarezza circa la sua vita privata. Ha spiegato che al momento l'amore più grande di cui gode è quello di sua figlia Alice. Non c'è ancora un uomo nella sua vita: "La mia vita privata è mia figlia Alice: parliamo molto, facciamo i compiti, guardiamo i film e ci divertiamo tantissimo. Per il resto, il tempo lo troverei anche ma manca la persona giusta. E, attenzione: non sono io ad avere gusti difficili… sono gli altri!".

Perché non ha lasciato Detto Fatto e il sogno Sanremo

Bianca Guaccero sembrava intenzionata a lasciare Detto Fatto, poi però è tornata sui suoi passi e ha ripreso il timone della trasmissione di Rai2. La conduttrice ha spiegato il motivo per cui ha cambiato idea. Ha deciso di restare per onorare il legame che ha con il suo gruppo di lavoro, ma anche grazie all'affetto ricevuto dal pubblico:

"Perché non ho lasciato Detto fatto? Per il legame che ho con la mia squadra, che è la chiglia della nave che mi permette di muovermi anche nella tempesta. La nostra coesione è la nostra forza. Sono persone che la gente non vede in televisione ma con cui io mangio, leggo i copioni, mi confronto, mi confido. Abbiamo un rapporto che va ben al di là del lavoro. E poi c’è il pubblico, che ha continuato a seguirci con affetto nonostante le difficoltà che tutti stiamo affrontando da quasi due anni. Chi ci guarda dovrà vedere un’edizione degna del decimo anniversario".

Bianca Guaccero coltiva da sempre anche la passione per il canto. Così, ha svelato un sogno nel cassetto. Vorrebbe partecipare al Festival di Sanremo in qualità di cantante: "Se un autore scrivesse una canzone adatta a me, ci andrei subito".