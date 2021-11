Bradley Cooper rompe il silenzio sul presunto flirt con Lady Gaga esploso dopo ‘A star is born’ Due anni dopo il romantico gossip che ha travolto i due co protagonisti di A star is born, Bradley Cooper racconta come sono andate realmente le cose tra loro e cosa li ha spinti ad entrare così in sintonia.

A cura di Giulia Turco

Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati travolti dal gossip dopo il successo di A star is Born e l’esibizione sul palco degli Oscar 2019 dal sapore fin troppo romantico. Shallow aveva ottenuto la statuetta come miglior canzone, ma ciò che tutti i fan volevano sapere era se i due attori fossero realmente una coppia. Gli sguardi emozionati, le carezze e la complicità sul palco sono stati tanto intensi da far parlare il gossip di una storia d’amore tra i due protagonisti anche fuori dal set. Per la prima volta Bradley Cooper ha parlato pubblicamente del presunto e chiacchierassimo flirt con Lady Germanotta.

La versione di Bradley Cooper

L’occasione è un servizio dedicato a Gaga e alla sua partecipazione in House of Gucci, l’ultimo lavoro di Ridley Scott che potrebbe traghettarla verso una nuova candidatura agli Oscar 2022, per il suo ruolo di Patrizia Reggiani. Solo oggi Cooper, elogiando la collega, spiega come sono andate realmente le cose tra loro: “Durante quel duetto stavamo solo recitando”, ha spiegato ad Hollywood Reporter. “Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo”, ha chiarito mettendo a tacere, una volta per tutte, ogni ipotesi romantica con la co star. “Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone”. L’affetto e la stima soprattutto per Lady Gaga non sono mai mancate: “‘È così terribilmente carismatica e bella […]. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: "Oh, oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno’”.

Il gossip sul ritorno di fiamma con Irina Shayk

Ad aggiungere dettagli alla romantica quanto ricamata frequentazioni con Lady Gaga, si erano aggiunte le voci su una presunta convivenza lanciati dai tabloid americani. “La Germanotta ha traslocato”, scriveva la rivista di gossip In Touch. Le foto le avevano sorpresi insieme durante un trasloco dell’attore, che poco tempo prima era stato sorpreso mentre lasciava la casa della compagna Irina Shayk. Tuttavia il gossip non sembra voler dar tregua a Cooper, visto che più di recente si parla di un ritorno di fiamma tra l'attore e la modella con la quale condivide la figlia di 4 anni Lea De Seine, della quale avevano chiesto l'affidamento congiunto. Il Daily Mail scrive di averli visti insieme passeggiare a New York, lasciando intendere che la loro riconciliazione nasconderebbe ben altro da un semplice rapporto civile tra ex.