Flavio Briatore sarebbe "nero di rabbia" con Elisabetta Gregoraci. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Nuovo, che riporta a galla i presunti malumori dell'imprenditore nei confronti della sua ex moglie, ancora nella casa del GFVip. La permanenza di Elisabetta Gregoraci al reality sembrerebbe essere ormai agli sgoccioli e nonostante Alfonso Signorini sia convinto che alla fine deciderà di restare fino a febbraio, la showgirl si è detta convinta a voler passare il Natale a casa con il figlio Nathan Falco. Ad aspettarla, ci sarebbe l'ex marito Briatore pronto a fare i conti con lei e a rivedere persino gli accordi del loro divorzio.

Flavio Briatore "nero di rabbia" con Elisabetta

Secondo il settimanale Nuovo, ad infastidire l'imprenditore sarebbe stato in particolare il legame che Elisabetta ha stretto con Pierpaolo Pretelli nella casa del GFVip. La loro storia di fatto non è mai decollata, ma indubbiamente i due si sono mostrati molto vicini e in sintonia davanti alle telecamere, in questi due mesi di convivenza. In più l'imprenditore non avrebbe gradito che più volte nella casa sia stato tirato in ballo il suo nome e le questioni che riguardano la sua famiglia. "Flavio Briatore a quanto pare non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all'interno della casa più spiata d'Italia", si legge su Nuovo. "Addirittura il ricco manager sarebbe ‘nero dalla rabbia' nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accorsi firmati in sede di divorzio". E specifica: "Accordi molto generosi nei confronti dell'ex moglie".

Il contratto post matrimoniale tra Briatore e la Gregoraci

Il nome di Briatore in effetti, continua ad essere legato ad Elisabetta Gregoraci, anche nella casa del GFVip e per un motivo o per l'altro non smette di essere tirato in ballo. Prima per la frequentazione della showgirl con Pierpaolo, che violerebbe il presunto accordo post matrimoniale tra la Gregoraci e Briatore, secondo cui la showgirl sarebbe tenuta a non apparire in pubblico al fianco di un altro uomo per tre anni dal loro divorzio. Poi con la confessione di Elisabetta che ha rivelato l'intenzione dell'ex marito di sposarla una seconda volta. E infine negli ultimi giorni, Briatore è tornato al centro delle cronache del GFVip per i malumori tra Elisabetta e Giulia Salemi, che sarebbe stata ospite proprio a casa di Briatore durante alcune estati in Sardegna. La Gregoraci la accusa di aver fatto la "smorfiosa" con il suo ex marito e di essersi approfittata, senza riconoscenza, della loro ospitalità.