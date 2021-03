Britney Spears è da sempre piuttosto attiva sui social, dove pubblica scatti delle sue giornate, delle sue performance e adesso, dopo un lungo periodo ha postato su Instagram degli scatti con i suoi due figli, Jayden e Sean Preaston, rispettivamente 14 e 15 anni. La pop star ha poi spiegato il perché per diverso tempo ha preferito non rendere noti i momenti trascorsi insieme a loro.

Il post pubblicato da Britney

I due adolescenti sono i figli che la cantante ha avuto con il suo ex marito Kevin Federline, con i quali però trascorre del tempo limitato, e infatti gli scatti pubblicati su Instagram dalla Spears rappresentano una vera e propria rarità. Nelle due foto, modificate appositamente dalla star, come ha ammesso lei stessa accanto al post su Instagram, si vedono i due ragazzi che abbracciano la loro giovane mamma, con il viso coperto dalla mascherina. Come tutte le madri che vedono i loro figli crescere in un batter d'occhio, ecco che anche Britney Spears si lascia andare a dei commenti sui suoi ragazzi, dichiarando di non aver pubblicato foto per qualche tempo per lasciargli la capacità di esprimersi:

È pazzesco come vola il tempo.. I miei ragazzi sono così grandi ora!! Lo so… lo so… è molto difficile per qualsiasi mamma, specialmente per una mamma con dei ragazzi maschi, vederli crescere così in fretta!! Sono estremamente fortunata perché i miei due bambini sono così gentili che devo aver fatto qualcosa di giusto!!!! Non ho postato foto di loro per un po' di tempo perché sono nell'età in cui vogliono esprimere la propria identità e lo capisco perfettamente.

Nel post pubblicato su Instagram, poi, Britney Spears specifica che le è stato concesso di rendere pubblico lo scatto dopo che lei stessa ha apportato delle piccole modifiche, anche cromatiche: "Mi sono data da fare e, indovinate un po', finalmente mi permettono di postarlo". Scherzando, poi, ha continuato dicendo: "Andrò a gioire per questo, ma forse le mamme fighe non lo fanno".

Il documentario su Britney Spears

Intanto si sta portando avanti la realizzazione del documentario "Framing Britney Spears", nel quale verranno raccontate le tante vite vissute dalla cantante in questi anni: dall'inizio della carriera nel mondo della musica, ancora giovanissima, al successo sfociato in eccessi difficili da controllare che l'hanno portata verso una rovinosa caduta. In quegli anni, poi, avviene anche l'incontro con il suo ex marito e padre dei suoi figli, con i quali ha avuto un rapporto, soprattutto nell'ultimo periodo, mediato anche dalle figure che gli sono state di supporto e che hanno gestito i suoi affari, sia professionali che privati, come suo padre Jamie.