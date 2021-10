Brunori Sas è diventato padre, è nata Fiammetta: “Già irrimediabilmente rimbambito” Brunori Sas è diventato padre. È nata la piccola Fiammetta, la bambina che aspettava dalla compagna Simona Marrazzo, accanto a lui da 20 anni. A confermarlo è il cantautore calabrese che ha postato il primo scatto della figlia, ripresa mentre è addormentata e serena. “Sono già irrimediabilmente rimbambito”, ha aggiunto emozionato.

A cura di Stefania Rocco

Brunori Sas e la compagna Simona Marrazzo sono diventati genitori. A confermarlo è il cantautore calabrese con un post pubblicato sui social, uno dei primi scatti della piccola Fiammetta ripresa mentre è addormentata e serena. Non si tratterebbe, però, della prima foto scattata dal neo papà alla sua bambina, come lui stesso racconta.

L’annuncio di Brunori Sas, è nata Fiammetta

“Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte”, ha scritto Brunori sulla sua pagina Facebook fingendosi sua figlia, “Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest'uomo, meno male che c'è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali. F”. Il post è stato pubblicato da Cosenza poco meno di un’ora fa e ha fatto il pieno di like.

A giugno l’annuncio della gravidanza di Simona Marrazzo

Era stato lo stesso Brunori, a giugno, ad annunciare che sarebbe diventato padre. Con un post condiviso sui social aveva reso nota la notizia della gravidanza della compagna Simona. “Io e Simona aspettiamo una bimba. Siamo felici e ve lo volevamo dire”, aveva scritto all’epoca Dario Brunori, confermando di essere in un momento d’oro della sua vita privata. Simona Marrazzo è la sua partner da anni. Insieme a lei il cantautore ha messo in piedi l’etichetta discografica Picicca Dischi, nata nel 2011. Ma la relazione tra i due è ancora più lunga e prosegue da circa 20 anni. “Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa, probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”, aveva raccontato il cantautore parlando del loro rapporto.