Belén Rodriguez è intervenuta sui social. In una serie di Instagram Stories ha voluto replicare a coloro che puntualmente criticano la sua vita privata e, dunque, la sua relazione con Antonino Spinalbese. La showgirl ha spiegato: "Va di moda replicare su questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram, che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli hater".

Le critiche ricevute sul look

Nelle scorse ore, Belén Rodriguez ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in ascensore con Antonino Spinalbese. Il suo compagno, le dà un tenero bacio sulla guancia. Insomma, niente di eclatante. Una comunissima foto romantica che immortala due persone che si amano. Belén Rodriguez, nel suo sfogo, ha fatto sapere di avere ricevuto numerose critiche, persino sul look:

"Ho postato una foto ieri sera con il mio compagno e ho letto delle cose allucinanti. Ci sono quelli che vanno un po' in loop. Prima di tutto è stata criticatissima la mia giacca, perché ero coperta. Quindi se mi scopro perché mi scopro. Se mi copro, perché mi copro. Mettiamola che ognuno si veste come gli pare durante la giornata. Ma questo è un dettaglio".

Le frecciatine su Antonino Spinalbese, Belén non ci sta

Infine, Belén ha spiegato che ciò che le ha dato più fastidio sono state le frecciatine lanciate all'indirizzo di Antonino Spinalbese e, più in generale, riguardanti la sua vita privata. Secondo quanto sostiene la showgirl, c'è chi si sarebbe permesso di accusarla di cambiare partner troppo spesso. Belén non ci sta, anche perché ricordiamo che con Antonino Spinalbese sta dando vita a una nuova famiglia. È in dolce attesa di una femminuccia: