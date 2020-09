Can Yaman ha ormai conquistato il cuore del pubblico italiano. Classe 1989, l'attore turco si è fatto conoscere dagli spettatori con le soap trasmesse da Canale5, Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e Daydreamer – Le ali del sogno. L'ammirazione nei suoi confronti è tale che i tantissimi fan italiani non attendono più che le soap in cui recita arrivino in Italia. Come nel caso della serie Bay Yanlis, gli utenti stanno già recuperando le puntate in lingua turca con i sottotitoli in italiano. Can Yaman è anche seguitissimo sui social, dove conta oltre 7 milioni di fan. Con loro condivide scatti dal set, brevi video e – sebbene di rado – scatti privati. In passato, ad esempio, ha pubblicato una foto di quando era bambino.

Can Yaman a 12 anni

Can Yaman è un uomo molto riservato. Nel corso delle interviste, schiva con destrezza le domande sulla sua vita privata ed evita di alimentare il chiacchiericcio su presunte relazioni tra lui e colleghe come Demet Özdemir. I contenuti che pubblica su Instagram sono più relativi al suo lavoro che alla sfera personale. Nel 2018, però, ha condiviso con i fan un simpatico scatto che lo ritrae quando era ancora un bambino. Nella foto aveva 12 anni, i capelli modellati dal gel e un sorriso dolce. Quel bambino, crescendo, avrebbe fatto strage di cuori.

Chi è Can Yaman, dalla laurea in Giurisprudenza alle serie tv

E dire che il destino di Can Yaman sembrava quello delle aule di tribunale. Nel magazine dedicato alla soap turca Daydreamer – Le ali del sogno, ha svelato che si era da poco laureato in Giurisprudenza quando ha deciso di cambiare completamente vita:

"Dopo la laurea in Giurisprudenza ho lavorato come praticante per sei mesi, ma poi mi sentivo pieno di energia e cominciavo ad annoiarmi. Ero seduto 10 ore al giorno davanti a un computer. Così ho lasciato il lavoro, sono andato in vacanza e ho conosciuto i miei agenti".

Da lì è cominciata la sua carriera di attore che lo ha visto recitare nel 2014 nella serie Gönül İşleri, l'anno dopo era in tv con İnadına Aşk, poi è arrivata Hangimiz Sevmedik. Subito dopo, i successi che abbiamo visto anche in Italia Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e DayDreamer – Le ali del sogno. Più di recente ha recitato in Bay Yanlış.