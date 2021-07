Can Yaman e Diletta Leotta sempre più vicini alle nozze, parla il padre dell’attore Tra Can Yaman e Diletta Leotta è tornato definitivamente il sereno. I due si godono la loro storia d’amore che, a quanto pare, potrebbe volgere verso le nozze, come dichiara il padre dell’attore turco in un’intervista ad un tabloid. Dopo la prima disdetta, non è escluso, quindi che il matrimonio possa davvero celebrarsi da qui al prossimo anno.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman continua, nonostante gli scetticismi e le illazioni di chi crede sia tutta una montatura, l'attore turco e la conduttrice sportiva sono sempre più affiatati e a confermare il legame che c'è tra loro ci ha pensato il padre del divo. In un'intervista rilasciata ad un tabloid, infatti, ha dichiarato che i due sarebbero davvero intenzionati a sposarsi.

Le parole del padre di Güven Yaman

Una dichiarazione, quella di Güven Yaman, che arriva qualche tempo dopo la disdetta delle nozze della coppia, di cui si vociferava già da mesi e che, invece, poi, sono finite in un nulla di fatto. A seguito di questo slittamento, poi, tra Can e Diletta c'era stato un momento in cui sembrava che la storia potesse naufragare sotto il peso del gossip e delle indiscrezioni sul loro legame. Ora che il sereno pare sia definitivamente tornato tra loro, a parlare è il padre di Yaman, che dopo aver conosciuto la fidanzata di suoi figlio ha rivelato: "Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”.

La storia continua nonostante i dubbi

Ultimamente, infatti, i due sono stati beccati insieme in barca intenti a scambiarsi effusioni bollenti a largo delle coste turche, dove hanno trascorso qualche settimana, durante la quale hanno avuto modo di stare qualche giorno con la famiglia di Yaman. La storia tra i due sembra aver ripreso il vigore dei primi tempi, nonostante i dubbi su quanto sia veritiero questo legame continuino e sulla possibilità che possa essere stato tutto costruito e che, quindi, Diletta e Can siano solo i due attori dell'ennesima soap architettata a favore di gossip. Oltre le foto pubblicate sui loro profili e gli scatti dei paparazzi i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito, nonostante tutto il clamore venutosi a creare attorno a questo legame.