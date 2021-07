in foto: Foto da Magazin Burada

Diletta Leotta e Can Yaman fanno parlare ancora una volta. La coppia ha trascorso un breve periodo in Turchia, dove la conduttrice italiana ha potuto incontrare i genitori e la nonna dell'attore. Una serata trascorsa insieme ha poi fatto discutere parecchio i media italiani: è circolata la notizia di uno Yaman furioso perché, all'uscita dal locale dove aveva cenato con la Leotta e i famigliari, un folto di gruppo di giornalisti turchi li ha circondati facendo domande. Si è scritto addirittura che Yaman avrebbe strattonato bruscamente Diletta per sfuggire ai paparazzi, con lei che avrebbe cercato di calmarlo.

Il video svela cos'è successo tra la coppia Yaman-Leotta e i giornalisti

Il video turco che circola su Youtube mostra in realtà una scena decisamente differente. Per quanto Yaman sia visibilmente infastidito dalle continue domande della stampa e letteralmente assediato dai microfoni, nel filmato non si vedono strattonamenti violenti alla fidanzata, che si limita a dire "Non tirarmi, stai tranquillo" e poco dopo chiede a Yaman di aprirsi un po' ai giornalisti: "Rispondi, amore". La Leotta appare anzi molto divertita perché non comprende nessuna delle domande che le vengono poste ("Questa cosa mi fa troppo ridere, è una situazione ridicola!") e non può far altro che rispondere con un "Bravo" a uno dei giornalisti, suscitando l'ilarità generale. Insomma, nonostante l'ingerenza della piccola folla di reporter, per giunta con il papà dell'attore turco che a un certo punto inciampa e cade, la scena appare tutt'altro che tesa o drammatica.

La vacanza di Diletta Leotta da Can Yaman in Turchia

Si parla già di nozze tra Yaman e la Leotta, anche se non c'è nulla di ufficiale e la frequentazione dura soltanto da pochi mesi. "Il primo passo è stato fatto, sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno", ha dichiarato il papà di Yaman a Magazin Burada, giornale locale. In Turchia i due hanno trascorso giorni romantici in barca e la mamma di Can ha rivolto dolci parole alla coppia, definendoli "Mia figlia e mio figlio". Di certo l'attenzione mediatica da qui a Istanbul è costante e i due faticano ad avere un po' di privacy e di riservatezza. Va detto anche loro non stanno adottando un profilo basso, data la quantità di foto social insieme. Lui ha fatto addirittura la guest star a Celebrity Hunted, il reality in cui la Leotta è stata concorrente.