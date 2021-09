Can Yaman, perché piangi? La crisi con Diletta Leotta è ufficiale Diletta Leotta e Can Yaman sono i protagonisti di questo servizio di Diva e Donna in cui le lacrime di Can Yaman campeggiano con il titolo di giornata: “Le lacrime di Can Yaman rimasto solo. Dopo l’addio alla Leotta, le foto di una crisi di nervi”. Non è un momento buono per l’attore turco più amato dalle italiane.

Le lacrime di Can Yaman fanno il giro del mondo. I paparazzi di Diva e Donna spiattellano in copertina il momento di dolore dell'attore turco, associando questo momento alla fine dell'amore con Diletta Leotta. "Crisi di nervi" scrive il settimanale che conferma così la fine della storia dell'anno. Si parla tanto di loro, si parla tanto di questa fine, ma i diretti interessati non hanno ancora confermato nulla.

Il servizio di Diva e Donna

Diletta Leotta e Can Yaman sono i protagonisti di questo servizio di Diva e Donna in cui le lacrime di Can Yaman campeggiano con il titolo di giornata: "Le lacrime di Can Yaman rimasto solo. Dopo l'addio alla Leotta, le foto di una crisi di nervi". Non è un momento buono per Can Yaman: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. È sempre più al centro della cronaca, tra nuovi progetti sempre crescenti, ed è inevitabile che arrivino anche notizie di questo tipo.

Can Yaman e Diletta Leotta non si fanno più vedere insieme

È anche vero che Can Yaman e Diletta Leotta non si fanno più vedere insieme da tempo. Complice anche i grandi impegni di Diletta Leotta con DAZN, è più di un mese che i due non sono più immortalati dai fotografi. Alla festa di compleanno di lei, inoltre, lui non c'era. Per Can Yaman, però, è un momento molto duro e intenso: impegnato nelle riprese di "Viola come il mare" accanto a Francesca Chillemi. E a gennaio inizierà le riprese di "Sandokan", remake del celebre telefilm degli anni Settanta con Kabir Bedi.

La tensione con Luca Argentero

E le recenti indiscrezioni parlano di un momento di tensione che Can Yaman avrebbe avuto con Luca Argentero. Tra le indiscrezioni che hanno caratterizzato la rovente estate 2021 c'è stata quella che riguardava Can Yaman e Luca Argentero. I due attori sono entrambi nel cast della serie tv Sandokan. Il divo delle soap turche interpreta il protagonista, mentre la star di Doc – Nelle tue mani recita nel ruolo del fidato amico Yanez. Secondo il gossip, tra i due non correrebbe buon sangue. Tuttavia una foto pubblicata nei giorni scorsi avrebbe smentito tutto.