Cardi B mamma per la seconda volta: per il marito Offset è il quinto figlio La coppia di rapper accoglie nella propria vita il secondo bebè, un maschietto, con alcune dolcissime foto social. Una nascita che arriva dopo quella della primogenita Kulture (ma lui ha altri tre figli da altrettante donne diverse) e un lungo tira e molla tra separazioni annunciate e ritorni di fiamma.

A cura di Valeria Morini

Fiocco azzurro a casa della coppia di rapper formata da Cardi B e Offset. La cantante è diventata mamma per la seconda volta, mentre per lui è addirittura il quinto figlio (i primi quattro apparirono sulla copertina del disco intitolato – non a caso – Father of 4). L'annuncio è arrivato ovviamente via Instagram, con la foto che mostra i neo mamma e papà, in ospedale, con il piccolino in braccio, e con tanto di coperta griffata. Cardi B si è limitata a segnalare la data di nascita (il 4 settembre) anche se quel cuore azzurro ha lasciato intuire l'arrivo di un maschietto.

La conferma: Cardi B ha avuto un maschietto

E infatti, ecco arrivare poi la dichiarazione ufficiale della coppia, tramite un portavoce: "Siamo così felici di incontrare finalmente nostro figlio. È già amato così tanto dalla famiglia e dagli amici e non vediamo l'ora di presentarlo agli altri suoi fratelli". Dunque, la loro primogenita Kulture può accogliere un fratellino. Al momento, tuttavia, c'è l'assoluto mistero sul nome del bebè, venuto al mondo in un ospedale nell'area di New York. "Capitolo 5", ha scritto invece Offset, al secolo Kiari Kendrell Cephus. Cardi B aveva annunciato di essere incinta a giugno, prima presentandosi con il pancione ai BET Awards 2021 e poi pubblicando una foto Instagram senza veli, con le forme della gravidanza in vista.

Il tira e molla tra Cardi B e OffSet

La rapper, nata Belcalis Marlenis Almánzar (è newyorchese di origini trinidadiane e dominicane), ha sposato Offset in gran segreto nel settembre 2017. Lui in precedenza aveva avuto i suoi primi 3 figli da altrettante donne diverse (Jordan da Justine Watson, Kody da Oriel Jamie e Kalea Marie da Shya L'Amour). Solo un anno dopo le nozze sono state pubblicamente svelate, mentre la figlia, Kulture Kiari è nata il 10 luglio 2018. Pochi mesi dopo, la crisi e la separazione, con l'inizio di un lungo tira e molla. A un concerto di lei, Offset si dichiarò pubblicamente cercando di riconquistarla, ottenendo soltanto il risultato di farla infuriare. Ci fu comunque una riconciliazione, seguita a un'altra separazione nel settembre 2020: il matrimonio era "irrimediabilmente rotto" a detta di Cardi. E invece, alla fine l'amore ha trionfato e oggi è coronato dall'arrivo di un bel bambino.