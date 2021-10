Carlos Corona curato in una clinica in Svizzera: “Ora sto bene e sogno la pace in famiglia” Carlos Corona, 19 anni, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, per la prima volta parla dei genitori e del periodo buio che ha vissuto nell’ultimo anno: “Mi sono fissato un pò con questa ragazza, la vedevo dappertutto…”. Grazie al tempo passato in una clinica in Svizzera pare che abbia ritrovato la serenità e, per il futuro, spera che anche tra i suoi genitori possa tornare la pace: “Vorrei che mia madre e mio padre tornassero insieme, per me sarebbe un sogno”.

A cura di Elisabetta Murina

Fabrizio Corona, Nina Moric e Carlos Corona (foto da Chi)

Fin da piccolo è stato in mezzo ai problemi dei suoi genitori, Fabrizio Corona e Nina Moric. Oggi, Carlos Corona è cresciuto, ha 19 anni, e per la prima volta parla, in un'intervista al settimanale Chi, dei suoi genitori, dell'amore che ha per loro e di come ha vissuto l'ultimo periodo della sua vita: "Se per noi giovani quest'anno è stato difficile, per me lo è stato ancora di più". Adesso, però, sembra aver trovato la serenità e spera che anche tra i suoi genitori possa tornare la pace: "Io vorrei che mia madre e mio padre tornassero insieme, per me sarebbe un sogno".

Gli anni di Fabrizio Corona in carcere, Carlos: "Andavo sempre a trovarlo"

Lo scorso marzo Fabrizio Corona era tornato in carcere. Qualche giorno fa, però, la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento del tribunale di sorveglianza. E per Carlos, questo è stato un primo ritorno alla normalità, dopo anni passati a entrare e uscire dal carcere per vedere il padre: "Sono stati anni difficili, a volte mi distaccavo e sentivo tutto ovattato. Io andavo sempre a trovarlo". Anche per Fabrizio non è stato semplice: "Lo so bene che Carlos stava lì, bambino, per ore ad ascoltarmi, mi capiva".

Il periodo buio di Carlos: "Mi sono fissato con questa ragazza"

Nell'ultimo anno, complice anche la pandemia, Carlos ha vissuto un periodo buio: "Mi sono fissato un pò con questa ragazza, la vedevo dappertutto… Se per noi giovani quest'anno è stato difficile, per me lo è stato ancora di più". E tutto questo accadeva mentre Fabrizio era ancora detenuto e all'oscuro di tutto: "Quando sono uscito non sapevo neanche dove fosse mio figlio di preciso. È stato Carlos a farsi risentire, stava ancora male. Aveva delle ossessioni nei confronti di cose e persone. Nina ha deciso di portarlo in Svizzera e mi sono arrabbiato da morire". Per curare Carlos, Nina ha deciso di portarlo prima in Croazia, dai suoi parenti, e poi in una clinica in Svizzera, dove è riuscito a guarire.

Fabrizio Corona, Nina Moric e Carlos Corona (foto da Chi)

La felicità ritrovata di Carlos

Dopo il periodo passato in clinica in Svizzera, sembra che Carlos ora abbia ritrovato la serenità: "Sto bene, ho finito il liceo e vorrei iscrivermi a Filosofia". E anche per il padre, vederlo di nuovo felice è stato un momento di gioia: "In Svizzera gli hanno ridato la felicità, quando l'ho visto sorridere ho fatto pace con Nina". Tra i tanti desideri per il futuro, il 19enne ne ha uno che riguarda la sua famiglia: "Vorrei che mia madre e mio padre tornassero insieme, per me sarebbe un sogno".