Carlotta Maggiorana incinta, l’annuncio dell’ex Miss Italia e concorrente del GF Vip Miss Italia nel 2018 nonché concorrente del Grande Vip per poche puntate nel 2020, è in dolce attesa: lo lascia intendere una sua Instagram Story in cui mostra una carrozzina (“Waiting for you”). Fu la prima Miss sposata nella Storia: al suo fianco c’è l’imprenditore edile Emiliano Pierantoni.

A cura di Valeria Morini

Cicogna in arrivo per un'ex Miss Italia, che per breve tempo è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip. Lei è Carlotta Maggiorana, che vinse la prestigiosa corona e lo scettro di più bella del Belpaese nel 2018: all'epoca, era già sposata con Emiliano Pierantoni. Sembra proprio che sia incinta, a quanto lascia intendere un annuncio su Instagram Stories.

L'annuncio

La Maggiorana è molto discreta sui social, ma ha pubblicato semplicemente l'immagine di una carrozzina appena acquistata e la didascalia "‘Waiting for…you’ ("Ti sto aspettando") e in sottofondo la canzone "Celeste" di Laura Pausini, che parla di nascita e maternità. Da notare che negli ultimi tempi l'ex Miss ha pubblicato poche foto e quasi sempre in primo piano, senza mostrare eventuali forme da gravidanza.

La carriera di Carlotta Maggiorana

Proveniente dalle Marche, Carlotta ha studiato danza, muovendo i primi passi in tv come ballerina e valletta, oltre a fare la modella. Classe 1992, ha partecipato a diversi programmi da Avanti un altro! a Paperissima ed è anche apparsa in un brevissimo cameo nel capolavoro The Tree Of Life di Terrence Malick e in Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni. Poi, ha conquistato il titolo di Miss Italia, prima concorrente sposata nella storia del concorso nonché la meno giovane assieme a Nadia Bengala (26 anni). Nel 2020 ha partecipato al GF Vip ma si è ritirata dopo poche puntate. Di recente ha creato un brand di abbigliamento per bambino insieme al fratello.

Leggi anche Guenda Goria presenta il fidanzato Mirko Gancitano

Chi è Emiliano Pierantoni, marito di Carlotta Maggiorana

Sposato alla Maggiorana dal 2017, Emiliano Pierantoni è un imprenditore di Pescara. Costruttore edile e grande appassionato di motori sui social si fa chiamare Emix Capocchia. La coppia è molto riservata, come lascia intendere, del resto, anche la scelta di lei di lasciare il GF Vip in così breve tempo.