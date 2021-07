Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini sono diventati marito e moglie. Nella serata di sabato 10 luglio le due voci di Rai Radio2, hanno celebrato il loro matrimonio, circondati dagli amici più stretti che hanno presenziato e festeggiato con gioia questo momento così bello di condivisione. La coppia, ormai insieme da anni, ha deciso di consolidare il loro legame arrivando, quindi, a pronunciare il fatidico sì, arrivato dopo più di tredici anni l'uno accanto all'altra e due figli. Tra i presenti, come si può vedere nelle storie pubblicate da alcuni degli invitati su Instagram, da Roberta Pitrone ad Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino, da Federico Russo a Lillo Petrolo, tutti insieme per celebrare l'amore di una coppia.

Un matrimonio intimo con gli amici di sempre

Ad unire in matrimonio Carolina Di Domenico e l'ex leader dei Velvet, gruppo musicale nato sul finire degli Anni Novanta, è stato Federico Russo, collega ai microfoni della radio, ma anche in tv dove soprattutto Di Domenico è comparsa in più occasioni, conducendo programmi diventati iconici nella cultura pop e legati ad una generazione di giovani che, adesso, ha superato i trent'anni. Ultimamente, infatti, l'abbiamo vista come portavoce dell'Italia nella serata finale dell'Eurovision Song Contest. Colleghi, ma soprattutto amici di una vita, coloro che si vedono ridere e scherzare accanto agli sposi con cui cantano, ballano e si dilettano in siparietti divertenti come Lillo che non ha perso un attimo per fare qualche battuta goliardica sulle nozze.

L'amore tra Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini

Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini si sono conosciuti lavorando insieme e nel tempo è nato quel sentimento che li ha portati ad innamorarsi e creare una famiglia. Nel febbraio del 2008, infatti, arriva il loro primo figlio e a distanza di tre anni, nel 2011, il secondogenito. Il loro è un amore intenso e solido, come dimostrano anche le dediche e i pensieri che ogni tanto compaiono sui loro profili social, come in occasione del compleanno di Ferrantini, la conduttrice ha scritto: "Il motivo per cui sono felice, per cui non mi sento mai sola, per cui tutto ciò che succede è solo un altro ostacolo da superare ma con te mi sento già dall’altra parte. Ti amo". Un legame che non poteva che essere suggellato da una promessa solenne come quella dell'unirsi in matrimonio.