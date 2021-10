Carolina Marconi e l’ultima chemio: “Nuda come quando sono venuta al mondo, sono pronta a rinascere” La showgirl pubblica una foto di sé nuda in una vasca, a pochi giorni dall’ultima chemio del ciclo: “Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso ..è ora di Risorgere”. Da mesi Carolina Marconi racconta sui social la sua lotta alla malattia, che sta affrontando con grande forza.

A cura di Andrea Parrella

Della sua malattia ha mostrato tutto ed ora Carolina Marconi si fa fotografare nuda, in vasca, in uno scatto simbolico che la vede pronta a rinascere, quando ormai mancano pochi giorni alla sua ultima chemio.

Il post sui social di Carolina Marconi

La showgirl, con l'ennesima foto di grande impatto, annuncia la notizia dell'ultimo step delle sue cure, invitando le donne a fare prevenzione: "Questa sono io oggi…. Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere. Eccomi ..nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi. Qui..mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo". Il messaggio prosegue così:

L’amore e la forza ce le abbiamo dentro… dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve… quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili..❤️🤛🏻 Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso ..è ora di Risorgere. Sta finendo il mese rosa della prevenzione 💓ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre…con affetto Carolina

La ricostruzione al seno

Carolina Marconi si è anche sottoposta a un'operazione di ricostruzione del seno, cosa che aveva raccontato sui social: "Mi hanno tolto entrambi i seni e me li hanno ricostruiti, oggi il mio seno è costellato di cicatrici, sono i segni della battaglia che sto combattendo". Giorni fa era stata lei a dare notizia della dirittura d'arrivo per il suo percorso di chemio bianche, che si concluderà nelle prossime settimane: "Siamo quasi arrivati al traguardo […] avevo un po’ di paura xche giorni fa nn sono stata bene ..raffreddore e tosse, mi sentivo ancora malaticcia ..il mio oncologo voleva posticipare la mia chemio x essere più tranquilli..anche se le mie analisi erano perfette ma ho voluto farla lo stesso … 4 ore lunghissime".