Carolina Marconi è tornata a parlare sui social, dopo aver annunciato solo la settimana scorsa di aver affrontato un intervento per contrastare il tumore al seno che l'ha colpita. La showgirl ha condiviso un momento davvero significativo del percorso che la attende, ovvero, l'inizio della chemioterapia. Su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui appare sorridente e con un cerotto al braccio, raccontando i suoi timori e le emozioni contrastanti che ha vissuto in questa giornata così intensa.

Il racconto di Carolina Marconi

"Oggi il 3 giugno sarà x me una data importante: ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà per tutto il mio percorso…secondo step raggiunto, visto che il primo era l’intervento" così inizia il suo racconto Carolina Marconi che, quindi, comunica a coloro che la seguono sui social le tappe di questo lungo cammino che la aspetta. L'ex concorrente del Grande Fratello, però, non ha esitato a mostrare anche il suo lato più fragile:

Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere, sono umana non un robot. In questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima, paradossalmente ti senti più forte di prima. Chiaramente nn è stata una passeggiata, avevo paura di provare dolore ma invece è stato più facile di quanto pensassi. Ho avvertito solo il puntino dell’anestesia e poi nulla… dopo 20 min avevano già fatto, sto bene non ho fastidi.

Il ringraziamento ai suoi fan

La modella, poi, ha voluto condividere un messaggio importante di positività, nonostante il momento difficile che sta vivendo: "Tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta" ha scritto aggiungendo che, poco dopo la terapia, sarebbe tornata ad occuparsi delle faccende quotidiane, senza stancarsi troppo. Infine, ha rivolto un pensiero a tutti coloro che le hanno dimostrato vicinanza e affetto da quando ha comunicato il suo stato di salute: "Grazie per tutti i messaggi bellissimi che ricevo, è anche un modo per affrontare tutto con una forza in più e non sentirmi mai sola".