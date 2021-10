Carolina Marconi mostra la cicatrice al seno: “Mio figlio prima di nascere mi ha salvata” È un lungo messaggio quello condiviso dalla modella su Instagram, nel quale riavvolge per un attimo il nastro degli ultimi sei mesi della sua vita. Mostra i segni dell’intervento al seno e racconta quando, finalmente, stava per godersi la gioia del poter diventare mamma, ma poi all’improvviso la notizia di un nodulo al seno l’ha fatta precipitare in un vortice di paura: “La mia vita è crollata di botto”.

A cura di Giulia Turco

Carolina Marconi mostra sui social i segni visibili della sua lotta contro il cancro. L'ex gieffina ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco mostrando ai suoi follower la cicatrice al seno dopo l'intervento che le ha permesso di rimuovere il brutto male. Mentre continua il suo ciclo di chemio terapie, Carolina può gioire del suo traguardo, per essere riuscita ad affrontare il peggio. Forte del supporto dei fan, oltre a quello della sua famiglia, la Marconi ha scritto un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che le sono stati vicino in questi mesi, i più difficili della sua vita.

Carolina Marconi e il desiderio di diventare mamma

È un lungo messaggio quello condiviso dalla modella su Instagram, nel quale riavvolge per un attimo il nastro degli ultimi sei mesi della sua vita. Racconta quando, finalmente, stava per godersi la gioia del poter diventare mamma, ma poi all'improvviso la notizia di un nodulo al seno l'ha fatta precipitare in un vortice di paura:

Mancava solo la mammografia x sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette ..ero felicissima ricordo anche quel giorno come ero vestita ..un vestitino nero con i fiorellini ed un capottino rosa .. doveva essere il giorno più bello dalla mia vita xche mancava solo quel Benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me … invece e’ stato il giorno più brutto xche in un attimo la mia vita è crollata di botto ..

La notizia del cancro e la battaglia vinta con il sorriso

“Carolina hai un tumore .. ero a pezzi ,arrabbiata con me stessa e mi dicevo xche ho fatto passare 4 anni cavolo ??un po’ anche x paura del COVID mi rifiutavo ad andare negli ospedali ..nn ho fatto prevenzione e magari tutto questo nn capitava …. invece sto affrontando la mia battaglia più grande ..(sempre a testa alta) ". Come a raccontato in lacrime a Verissimo, Carolina Marconi ha avuto la notizia del tumore al seno nel momento in cui mai se lo sarebbe aspettata. Non ha mai smesso di lottare né di sorridere e si è aggrappata alla vita in maniera ancora più forte. Il suo sogno di diventare mamma l'ha resa una donna ancora più forte e oggi con un'incredibile forza d'animo riesce a vedere quel che le è successo con uno sguardo di ottimismo: