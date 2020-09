Carolina Rey è una delle nuove protagoniste di "Tale e Quale Show", il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, andato in onda per la prima volta ben dieci anni fa. La conduttrice, che già in passato aveva provato ad entrare nel cast della trasmissione, quest'anno ha realizzato il suo obiettivo, ma nonostante sia contenta di questa esperienza non è facile far coincidere lavoro e vita privata, come racconta al settimanale DiPiùTv.

Impegnata con le prove di Tale e Quale Show

A quasi ventinove anni, la bella Carolina Rey può vantare un percorso significativo nel mondo dello spettacolo, sempre in Rai, dove si è destreggiata tra Rai Gulp, La vita in diretta, Lo Zecchino d'oro, ma ha preso parte anche ad alcune fiction come Un Medico in Famiglia. In questi anni, però, non ha mai nascosto la sua passione per la musica, motivo per cui ha sempre desiderato partecipare allo show condotto da Carlo Conti, ritenendolo una grande occasione di crescita. Infatti, ha già dato prova di grande talento. Ma, ogni scelta comporta dei compromessi e per stare dietro alle prove, purtroppo, il tempo da dedicare a suo figlio Filippo, di soli due anni, è di gran lunga diminuito ed è proprio questo aspetto che la fa soffrire, come racconta al settimanale:

Sono felicissima, anche se, per il programma, sono impegnata per molte ore al giorno e mio figlio mi manca moltissimo, sono divorata dai sensi di colpa. Allo stesso tempo, però, sono consapevole che questa è la mia grande occasione e non voglio lasciarmela scappare.

Carolina Rey mamma di Filippo

Due anni fa, il 20 settembre, Carolina Rey diventava mamma del piccolo Filippo, come scrive lei stessa in un tenero post su Instagram, aggiungendo: "Auguri vita mia". Il piccolo è nato dall'amore con il produttore cinematografico Roberto Cipullo, di ben vent'anni più grande di lei. La differenza d'età tra i due non è mai stata un problema e, anzi, fin da subito hanno vissuto un'intensa storia d'amore, sebbene non abbiano ancora deciso di convolare a nozze.