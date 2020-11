Heidi Klum ha postato un video in cui si mostra mentre fa la doccia col marito Tom Kaulitz. La modella, che oggi fa il giudice ad America's Got Talent ha caricato su Instagram un video in cui si vedono lei e il marito, il cantante dei Tokio Hotel, che cantano nudi sotto la doccia. "Sapete dirci quale video abbiamo guardato" chiede Heidi Klum nella descrizione del video, e la risposta è proprio nel brano che stavano cantando assieme, ovvero "Into the Unknown", la canzone che fa da colonna sonora a Frozen 2.

Cosa si vede nel video della doccia

Quasi due minuti di video molto sfocato, in cui i due si divertono, ballano, cantano e si baciano. Un video quasi surreale che in qualche modo, però, ha divertito i tantissimi fan della coppia, che si sono riversati a commentare nei commenti per cercare di indovinare quale canzone stessero cantando i due innamorati, tra Titanic e Eyes Wide Shut (sic) la maggior parte ha però indovinato. Tantissimi i fan tedeschi della coppia (Heidi Klum è tedesca naturalizzata americana) che hanno commentato, anche sull'onda del fatto che la modella è una delle protagoniste in tv.

Il mini fil per festeggiare Halloween

Heidi Klum, infatti, nei giorni scorsi è stata a Berlino assieme al marito e ai 4 figli per girare le nuove puntate di Germany’s Next Top Model di cui è protagonista. Chi meglio di lei, infatti, una delle top model che ha segnato la storia della moda in tutto il mondo. Nei giorni scorsi la modella è stata protagonista di Holloween: da anni, infatti, il 31 ottobre Klum organizza un iconico party in cui ama essere protagonista con travestimenti speciali e anche quest'anno, nonostante le norme anti Covid l'abbiano costretta a non organizzare la festa ha comunque colpito tutti, girando una sorta di mini film intitolato "Heidi Does Halloween".