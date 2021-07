Cecilia Rodriguez e l’incidente in bici: “Medicata dal team del mio dentista” Cecilia Rodriguez spiega ai suoi followers com’è caduta dalla sua bicicletta ed è stata medicata dal team del suo dentista, dal quale si era recata per un intervento. Un cerotto sotto il gomito e qualche lieve escoriazione per la sorella di Belen, che ha condiviso un broncio per il fallimento di una giornata che si augurava potesse essere diversa.

I buoni propositi durano ben poco: ero super carica stamattina, ho detto prendo la mia bicicletta e vado a farmi un bel giro, visto che Milano è abbastanza vuota. Mi sono fermata al parco, ho fatto un po’ di meditazione, gli addominali, sono tornata a casa in bicicletta, ho pranzato sano, ho fatto tutte le mie cose, che non ho finito ancora…poi vengo dal dentista e cado in bicicletta, per fortuna il suo team, nel quale ci sono professionisti uno più bravo dell’altro, mi hanno soccorsa e medicata le ferite. Esco dal dentista e piove e io dico: ma chi me l’ha fatto fare? Una volta che decido di uscire in bicicletta, maledizione.

Un piccolo incidente di percorso

Niente di grave, solo un piccolo spavento e la delusione per una giornata andata male nonostante i presupposti dovessero essere dei migliori. A poche ore dal lancio di un nuovo progetto con la sorella Belèn e il fratello Jeremias, con i quali ha messo su un linea di abbigliamento, la bella argentina ha subito il cattivo umore per una caduta inaspettata. Piccoli incidenti di percorso in città, dove non è sempre semplice districarsi con i mezzi a due ruote.

La gioia di zia Chechu per la piccola Vittoria

Intanto la famiglia al completo continua a godersi l'arrivo della piccola Luna Marì, mentre la mamma è impegnata nelle registrazioni di Tu sì que vales, in partenza a settembre. Una poppata e un cambio d'abito in roulotte, la vita lavorativa che è ripartita subito, a pochi giorni dal parto, con un sorriso pieno e una forma smagliante. Il tutto con l'appoggio del fratello maggiore Santiago, che sta dando il suo supporto come Leone Lucia Ferragni ha già fatto con la sorellina Vittoria.