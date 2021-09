Che fine ha fatto Alessia Marcuzzi? Per lei un futuro in Rai ‘è un’indiscrezione, in particolare, rilanciata da Oggi che la vedrebbe subito pronta a migrare verso “la concorrenza”. Proprio così: per Alessia Marcuzzi si potrebbero presto aprire le porte di mamma Rai. Intanto, è festa grande per la piccola Mia che compie 10 anni. Party sulle Dolomiti con i Facchinetti.

Nessuno più parla di Alessia Marcuzzi. Dopo il suo addio a Mediaset, in molti si stanno chiedendo se sia già pronta a tornare in televisione. C

Il futuro di Alessia Marcuzzi

Il settimanale Oggi ha raccolto l'indiscrezione di una possibilità che è forse qualcosa di più. Alessia Marcuzzi potrebbe presto entrare in Rai con, scrive ancora Oggi.it, "un ingresso spot" finalizzato poi ad avere "un programma tutto suo". Il passaggio di Alessia Marcuzzi potrebbe essere "Ballando con le Stelle", in un'edizione che si preannuncia sempre più scoppiettante con la conferma di ospite anche per Marcell Jacobs. Al momento, però, Alessia Marcuzzi resta in un limbo: le conferme e le smentite sono le direttrici dello stesso asse cartesiano che, almeno per adesso, punti non ne ha.

Il compleanno della figlia Mia che ha compiuto 10 anni

Intanto, c'è stata una riunione di famiglia sulle Dolomiti per festeggiare il compleanno di Mia Facchinetti. La figlia nata dal rapporto con Francesco Facchinetti ha compiuto dieci anni. Come è noto, la famiglia Facchinetti – Marcuzzi è una famiglia allargata e si sono ritrovati tutti in una splendita baita su, sulle dolomiti. Unici assenti, la moglie di Francesco Facchinetti: Wilma Helena Faissol e il piccolo Leone. Presente alla festa, ovviamente, anche "nonno Roby" Facchinetti che si è deliziato a passeggiare tra le Dolomiti, lui che si è sempre definito "uomo di montagna" e poi ha suonato il pianoforte per tutti nella baita. È stato un compleanno indimenticabile per Mia, così come per Alessia Marcuzzi e per Francesco Facchinetti e tutta la famiglia.