Chi è Alessandro Baffi, il nuovo fidanzato di Margherita Panziera dopo Simone Ruffini Margherita Panziera è una delle atlete protagoniste di Tokyo 2020. La 26enne, specializzata nello stile dorso, pur dedicandosi completamente agli allenamenti che l’hanno portata ad essere già campionessa, si concede momenti di relax accanto al suo fidanzato, Alessandro Baffi, incontrato dopo la storia con Simone Ruffini e anche lui nuotatore.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli atleti più promettenti di Tokyo 2020 c'è la giovanissima Margherita Panziera, nuotatrice specializzata nello stile dorso, che si è qualificata agli Europei vincendo nei 200. Il prossimo 12 agosto la sportiva compie 26 anni e, infatti, nonostante si dedichi costantemente agli allenamenti, ben 12 alla settimana, non rinuncia a vivere momenti spensierati insieme al suo fidanzato, Alessandro Baffi con il quale condivide la sua passione per il nuoto.

Margherita Panziera è fidanzata con Alessandro Baffi

L'amore per il nuoto e la dedizione per quella passione che poi è diventata un vero e proprio lavoro, sono il perno attorno a cui ruota la vita di Margherita Panziera che da giovane campionessa, infatti, non perde mai la concentrazione, nonostante abbia dichiarato subito dopo la qualifica alle Olimpiadi, di dover ringraziare il suo ragazzo, Alessandro: "Grazie a lui affronto gli allenamenti con il sorriso". Sul conto di Alessandro Baffi, però, sono ben poche le notizie che si riescono a reperire. Ha compiuto 21 anni lo scorso 3 giugno, ma già da quando ne aveva quindici ha iniziato ad allenarsi con costanza per conquistare risultati importanti nella disciplina e, infatti, è riuscito a vincere delle competizioni significative e proprio durante i suoi allenamenti ha incontrato e conosciuto la bella Margherita nel centro sportivo di Montebelluna, la cittadina in provincia di Treviso in cui è nata e cresciuta anche l'atleta olimpica. I due si sono innamorati e stanno insieme dallo scorso anno e sui social condividono momenti di spensieratezza e divertimento.

Il nuovo amore dopo l'ex fidanzato Simone Ruffini

Prima dell'amore con Alessandro Baffi, Margherita è stata fidanzata con un altro collega, si tratta di Simone Ruffini. I due sono stati insieme per due anni, dal 2016 al 2018, quando poi la storia d'amore ha subito una battuta d'arresto. Attualmente anche lui pare abbia ritrovato la serenità accanto ad un'altra ragazza, Raffaella, di cui non si hanno molte informazioni.