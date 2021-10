Chi è Alvise Rigo, il bellissimo rugbista a Ballando con le Stelle Alvise Rigo, 28 anni, veneziano, è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2021. Ha alle spalle una carriera nel rugby italiano e ora ha deciso di lasciare momentaneamente la palla ovale. Lavora a Milano nel mondo del fitness ed è già apparso in tv durante il Festival di Sanremo 2020, in veste di valletto accanto ad Antonella Clerici. All’epoca aveva annunciato pubblicamente di essere single. Ma da quel momento, della sua vita privata, non si hanno più informazioni.

A cura di Elisabetta Murina

Ha alle spalle una carriera nel rugby italiano con tre stagioni in serie A. Ora ha deciso di abbandonare momentaneamente la palla ovale e di cimentarsi in uno sport inedito: il ballo. Alvise Rigo, 28 anni, ex rugbista professionista, è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2021, che andrà in onda sabato 16 ottobre. Ha già debuttato in televisione sul palco di Sanremo 2020 come valletto al fianco di Antonella Clerici. E, alla fine di quell'esperienza, aveva dichiarato di essere single. Ora della sua vita privata non si sa altro.

Chi è Alvise Rigo, ex rugbista e sportivo

Alvise Rigo (IG @alvise_rigo)

Classe 1992, Alvise Rigo è nato e cresciuto a Venezia, dove ha vissuto fino a 18 anni. Per coltivare la sua passione per il rugby e iniziare gli studi universitari (al corso di Mediazione linguistica e culturale), si è trasferito a Padova. Negli anni, la sua carriera da rugbista decolla fino alla serie A: gioca per tre anni con le maglie di Lazio, Petrarca, San Donà e Valsugana Rugby. Ora, come si legge sul suo profilo Linkedin, ha momentaneamente terminato la carriera da sportivo e lavora nel mondo del fitness a Milano. Oltre allo sport, il 29enne ha sempre portato avanti alcuni lavori stagionali di svariato tipo, come addetto alla sicurezza a eventi privati e bartender nei locali. È già apparso in televisione durante il Festival di Sanremo 2020, accanto ad Antonella Clerici in veste di valletto.

La vita privata di Alvise Rigo, nessuna fidanzata sui social

Alvise Rigo (IG @alvise_rigo)

Dopo la sua esperienza sul palco dell'Ariston, nel 2020, Alvise aveva rivelato pubblicamente di essere single. Da quel momento, però, della sua vita privata non si ha più alcuna informazione. Sui suoi profili social (Instagram @alvise_rigo) non ha pubblicato foto con nessuna ragazza. Non si sa quindi se abbia trovato l'amore o se lo stia ancora cercando. E forse, Ballando con le Stelle 2021 potrebbe essere l'occasione giusta.