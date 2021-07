Chi è Carlotta Morino, la fidanzata del ciclista italiano Filippo Ganna Filippo Ganna, il giovane ciclista italiano già campione del mondo, da sette anni ha al suo fianco la 25enne Carlotta Morino. La ragazza, nata a Biella, e laureata in economia ha accompagnato l’atleta in tutto il suo percorso, condividendo sacrifici, attese e spesse volte superando anche le distanze.

A cura di Ilaria Costabile

Tanti sono i giovani atleti italiani che presenziano alle Olimpiadi di Tokyo, tra loro spicca il nome di Filippo Ganna, giovane ciclista piemontese che a soli 26 anni è già campione del mondo a cronometro e continua a mietere successi. Da sette anni al suo fianco c'è una ragazza che porta lo stesso nome di sua sorella, infatti si chiama Carlotta Morino, e proprio lei l'ha supportato in questi anni di di sacrifici e lontananze, portando avanti il suo lavoro da commercialista.

Filippo Ganna è fidanzato con Carlotta Morino

Nata a Biella, il 6 ottobre 1995, Carlotta Morino è la ragazza che da circa sette anni è accanto a Filippo Ganna, il campione che si appresta a contendersi il titolo alle Olimpiadi 2021. Dopo aver frequentato il liceo scientifico nella sua città, ha continuando gli studi conseguendo una laurea in Economia, che le ha poi permesso di iniziare a lavorare in studio di commercialisti. Presente sui social, sia Instagram che Facebook, non è troppo avvezza alla pubblicazione di scatti che raccontino la sua vita privata, come si evince dal fatto che l'ultimo post pubblicato risale a settembre del 2020.

La storia d'amore tra Carlotta Morino e Filippo Ganna

La storia d'amore con Filippo Ganna è iniziata quasi per caso. I due, infatti, si sono conosciuti durante una gara di ciclismo organizzata dal padre della ragazza, nelle vicinanze di Biella. Da quel momento, non hanno mai smesso di tenersi in contatto, alimentando la curiosità di conoscersi più approfonditamente e, quindi, di dare inizio a quella che è diventata una bella storia tra due giovani ragazzi innamorati. Eppure, Filippo per raggiungere i successi che lo rendono una delle punte di diamante del ciclismo italiano, ha dovuto faticare molto, costretto ad allontanarsi da casa spesse volte durante l'anno, impegnato in allenamenti costanti e, di conseguenza, anche loro si sono dovuti adeguare ad una storia costruita sull'idea di trascorrere del tempo insieme, intenso sì, seppur limitato, ma fino adesso l'amore pare abbia vinto su tutto, anche sulla lontananza.