Alice Pagani è la giovane e promettente attrice, protagonista della serie tv di successo "Baby" targata Netflix. Marchigiana, 20 anni, dopo un primo approccio al mondo delle passerelle, per lei è arrivato il debutto nel mondo cinematografico. "Baby" ha acceso i riflettori sulla sua carriera e, inevitabilmente anche sulla sua vita privata. Dove c'è un amore, a quanto pare, con Dark Pirex, cantante della Dark Polo Gang. Il gossip era già nell'aria da tempo, ma dopo che i due si sono presentati insieme alla prima di "Baby", sembrano non esserci più dubbi sul loro flirt.

Chi è Dark Pyrex

Collane d'oro e immancabili occhiali da sole, Dylan Thomas Cerulli, alias Dark Pyrex, è uno dei trapper più in voga del momento. Nasce a Roma nel 1994, da padre italiano e mamma di origini afro-americane, di New York. È uno dei fondatoti della Dark Polo Gang, di cui fanno parte Tony Effe, Wayne Santana e Dark Side, che hanno lasciato il gruppo qualche anno fa. Ma prima della band, per Pyrex c'è stato un passato da solista. Il suo primo disco, Dark Album, è uscito nel 2016 e ha sbancato con la hit Sportswear.

La storia d'amore con Alice Pagani

Il loro rapporto è stato reso pubblico nel 2018, quando la coppia di è presentata insieme alla prima della serie tv "Baby", di cui Alice è protagonista. Da allora i due giovani innamorati hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto e hanno iniziato a pubblicare su Instagram diversi scatti che attestano il loro amore. Hanno 20 anni, sono in carriera e spensierati, e hanno tanta voglia di conquistare il mondo, come hanno raccontato in un'intervista di coppia a Marie Claire nel 2019. Alice ha raccontato di aver tenuto il ragazzo sulle spine per almeno un anno, prima di ufficializzare il loro rapporto. Lei lo definisce "il poeta". Insieme, di recente, hanno deciso di trasferirsi a Milano e di prendere casa insieme.