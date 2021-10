Chi è Davide Rossi, il figlio di Vasco su cui pesa una condanna di un anno e dieci mesi Davide Rossi è il primo figlio di Vasco Rossi su cui pesa una condanna per omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente. Il 35enne è sempre stato piuttosto attivo nel mondo dello spettacolo, spaziando dalla musica alla recitazione e comparendo anche in diversi film noti. Nel 2014 è diventato padre per la prima volta e nel 2020 sono nati due gemelli da una nuova relazione con la sua attuale compagna.

A cura di Ilaria Costabile

Davide Rossi è il figlio che Vasco Rossi ha avuto dalla relazione con Stefania Trucillo, ed è nato il 24 aprile 1986, si tratta del primo dei tre figli che il cantante modenese ha avuto da tre relazioni diverse. Da sempre appassionato di musica, non ha provato però a seguire pedissequamente le orme del padre, ma ha spaziato anche in altri settori dello spettacolo, compresi il cinema e la televisione. Attualmente pesa sul suo capo una condanna ad un anno e dieci mesi per omissione di soccorso e lesioni personali gravi, a seguito di un incidente verificatosi nel settembre 2016.

Chi è Davide Rossi, la carriera del figlio di Vasco

Sin da ragazzo, quindi, Davide cerca di assecondare la sua passione per il mondo dello spettacolo e, infatti, inizia a farsi conoscere come deejay, senza abbandonare la sua passione per la scrittura che lo porterà a scrivere insieme a Federico Paciotti il testo di "Parole di Cristallo", canzone cantata da Valerio Scanu. Come già anticipato, però, non disdegna nemmeno il ruolo di attore, e il suo debutto cinematografico risale al 2003 quando compare nel film "Il posto dell'anima" di Riccardo Milano e anche in "Caterina va in città" di Paolo Virzì. Nel 2008 figura in altri due film, ovvero "Albakiara" e "Scusa ma ti chiamo amore", proseguendo anche con altri piccoli ruoli in fiction di successo come "Provaci ancora prof 2" e "Lo zio d'America 2". Queste ultime, però, non sono le uniche esperienze televisive, dal momento che nel 2018 è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip.

La vita sentimentale, la moglie e i tre figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Davide ha due fratelli, figli di altre relazioni avute dal rocker di Zocca, si tratta di Lorenzo, nato il 5 giugno 1986 e nato dalla relazione con Gabriella Sturani e, infine, Luca nato il 17 giugno 1991 dalla relazione che Vasco Rossi ha avuto con Laura Schmidt, la sua attuale moglie. Davide Rossi ha tre figli, il primo nato nel 2014 Romeo dalla sua fidanzata dell'epoca, Alessia, che ha reso per la prima volta nonno il cantante modenese. Il 21 settembre 2020 sono nati, invece, i gemelli Alessandro e Leonida, avuti dalla compagna, di cui è difficile reperire tracce.

Perché Davide Rossi è stato condannato

Davide Rossi è stato condannato ad un anno e dieci mesi, perché ritenuto responsabile di aver provocato un incidente stradale e di essere fuggito senza prestare soccorso il 16 settembre del 2016. Il figlio della rockstar, per cui la Procura di Roma aveva chiesto una condanna a due anni, dopo il verdetto ha dichiarato all'Ansa: "Sono indignato, è morta la giustizia. C'era anche un cid firmato a testimoniare tutto, hanno preso i soldi dell'assicurazione, è veramente assurdo, non me lo spiego. Credo che questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista".