Chi è Elena Cecchini, la fidanzata del ciclista Elia Viviani Elia Viviani è il ciclista veneto che la nazionale italiana ha scelto come portabandiera alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo. Lo sport gli ha regalato soddisfazioni dal punto di vista professionale, ma gli ha permesso anche di incontrare l’amore: da ben 9 anni, infatti, è fidanzato con Elena Cecchini, anche lei ciclista professionista.

A cura di Ilaria Costabile

Elia Viviani sarà uno dei portabandiera italiani durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ciclista veneto classe 1989, ha trovato l'amore proprio in pista: la sua fidanzata è infatti Elena Cecchini, anche lei ciclista a livello agonistico e vincitrici di prestigiosi premi, con la quale condivide gioie e dolori dello sport e anche della vita quotidiana da ben nove anni. I due vivono insieme a Vallese di Oppeano, dove Viviani con la famiglia ha un negozio di biciclette.

Chi è Elena Cecchini, fidanzata di Elia Viviani e ciclista professionista

Elena Cecchini è nata nel 1992 Udine e, proprio come il suo compagno, è una ciclista professionista. Fa parte del Team SD Worx ed è associata al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre. Il ciclismo le ha regalato grandi soddisfazioni, infatti per tre anni di seguito ha conseguito il titolo di campionessa italiana nella categoria élite, oltre ad aver vinto la medaglia d'Argento agli Europei su strada dedicati agli Under23. Tra lei ed Elia Viviani è stato proprio amore a prima vista: oltre alla passione che condividono per il medesimo sport, insieme condividono anche l'amore per la vita all'aria aperta e per gli animali, come dimostrano le foto che spesso la giovane atleta pubblica sul suo profilo Instagram, dove è seguita da circa 40mila followers.

La storia d'amore tra Elia Viviani ed Elena Cecchini

Determinati e volitivi, Elia ed Elena si sono fidanzati nel gennaio di nove anni fa e da quel momento hanno condiviso ogni momento della loro vita professionale, sportiva e quotidiana insieme. Lei di Udine, lui della provincia di Verona, vivono insieme a Vallese di Oppeano, un paesino del veronese, non lontano da dove la famiglia di Viviani gestisce un negozio di biciclette di cui, ovviamente, si occupa anche il campione olimpico. Ad allargare la loro famiglia, al momento ci ha pensato il loro amato bulldog francese di nome Attila, che spesso compare nei loro scatti social. I due non smettono mai di ricordarsi quanto siano importanti l'uno per l'altra, in occasione di uno degli ultimi anniversari, infatti, Elena ha scritto: "Grazie per farmi sentire ogni giorno la donna più fortunata del mondo".