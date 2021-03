Tra i 26 big in gara in queste 71esima edizione del Festival di Sanremo c'è anche Manuel Agnelli. Giudice di X Factor e frontman degli Afterhours, il cantante calcherà il palco dell'Ariston con il animo rock. Nella vita lontana dal bagliore della notorietà al suo fianco c'è da anni Francesca Risi, che ricopre anche il ruolo di stylist del rocker, da cui ha avuto anche una figlia di nome Emma.

Chi è Francesca Risi, fidanzata e stylist di Manuel Agnelli

Sul conto di Francesca Risi non sono molte le notizie emerse in questi anni accanto a Manuel Agnelli. Originaria dell'hinterland milanese, si occupa di moda e beauty, curando l'immagine del suo compagno, ma anche di altri artisti. Un noto proverbio dice che dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, ed è proprio questo il caso, dal momento che nulla è lasciato al caso quando si tratta di presentarsi in tv, dal momento che lo segue in ogni progetto ed è a lei che si devono i look sfoggiati dal cantante nel corso delle varie edizioni di X Factor, come ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair di qualche anno fa, in cui si parlava attentamente anche della folta chioma del rocker.

La storia d'amore tra Manuel Agnelli e Francesca Risi

I due si sono conosciuti in una libreria milanese, proprio come accadrebbe nei migliori film romantici. Lei appassionata di libri e letteratura, non sapeva chi fosse il cantante degli Afterhours, il tutto accadeva quasi vent'anni fa e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2005, poi, è arrivata anche Emma, la loro primogenita che adesso ha undici anni e che amano alla follia. In una recente intervista il cantante ha parlato del suo rapporto con la figlia in piena fase adolescenziale, dicendo: "Sono un tenerone. Ma cerco sempre di essere un punto di riferimento. Ho capito che non ha senso voler essere suo amico o essere sensato a tutti i costi", rivelando anche una passione e un'attitudine che li accomuna: "Ha un talento innato per le parole. Le usa d’istinto, e scrive poesie bellissime, di una potenza linguistica pazzesca".