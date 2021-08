Chi è Gaia Miracapillo, la fashion stylist che ha un flirt con Andrea Iannone Andrea Iannone è stato pizzicato in compagnia di una nuova bellissima fiamma. Lei è Gaia Maria Miracapillo e nel mondo della moda lavora come fashion stylist. La rivista di Alfonso Signorini li ha pizzicati in Sardegna insieme mentre condividevano il lettino e, a quanto pare, anche l’hotel. Per il pilota l’amore sembra finalmente aver fatto di nuovo capolino dopo l’ormai lontana rottura con Giulia de Lellis.

A cura di Giulia Turco

Andrea Iannone avrebbe ritrovato l'amore. Almeno così pare a giudicare dagli scatti bollenti che lo immortalano sulle pagine di Chi mentre si gode il relax in Sardegna in compagnia di una ragazza bionda con la quale sembra parecchio in sintonia. Lei è Giaia Maria Miracapillo e dagli scatti pare che la coppia si stia godendo i primi momenti di passione: condividono il lettino in spiaggia e, stando alle indiscrezioni del settimanale di Alfonso Signorini, anche l'hotel per il pernottamento della vacanza. Non ci sarebbero più dubbi sul fatto che Iannone, dopo l'ultima storia naufragata con Giulia De Lellis, avrebbe investito di nuovo il suo cuore su una dolce metà.

(foto dal settimanale Chi)

Chi è Gaia Maria Miracapillo

Gaia Miracapillo è la giovane ragazza pizzicata in compagnia di Andrea Iannone in Sardegna. "Hanno preso un lettino e hanno trascorso insieme la giornata. I due stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti e al mare vanno perfino a farsi il bagno separati", racconta il settimanale Chi. Non risulta difficile credere che i due vogliano per il momento tenere la loro relazione lontana dal gossip visto che la ragazza ha reso il suo profilo Instagram privato e sono ancora pochissime le informazioni reperibili sul suo conto. Stando a quanto afferma Chi, Gaia lavorerebbe nel mondo della moda come fashion styilist. Non sarebbe tuttavia un volto nuovo agli ambienti dello spettacolo considerando che tra i suoi follower su Instagram vanta, oltre ad Andrea Iannone, anche Antonino Spinalbese e Leonardo Bongiorno.

(foto @gaiamiracapillo su ask.fm)

Il rapporto tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Proprio la rivista di Signorini, poche settimane prima, nelle sue "Chicche di gossip" aveva parlato di un fugace e poco piacevole incontro tra il pilota e la sua ex Giulia De Lellis, anche lei in vacanza in Sardegna in compagnia del fidanzato Carlo Beretta. Tra i due non ci sarebbe stato nemmeno un affettuoso saluto, segno del fatto che i rapporti sarebbero ormai naufragati del tutto e i vecchi rancori mai superati. Per il pilota, quella con Gaia Maria Miracapillo sarebbe la prima relazione dopo quella con l'influencer, nonostante durante il suo periodo da single gli siano stati attribuiti diversi flirt, ultimo quello con la modella Carmen Victoria Rodriguez.