Chi è Giulia Greta Mastroianni, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi protagonista al GF Vip Giulia Greta Mastroianni è al donna con cui si è frequentato Gianmaria Antinolfi, l’influencer e imprenditore napoletano, tra i protagonisti della casa del Grande Fratello Vip. L’uomo ne ha parlato durante una confessione con Raffaella Fico e Carmen Russo, parlando dei suoi sentimenti nei confronti della donna.

Gianmaria Antinolfi, l'influencer e imprenditore napoletano, tra i protagonisti della casa del Grande Fratello Vip ha subito messo in chiaro qual è la sua situazione amorosa, raccontandosi e aprendosi soprattutto con Raffaella Fico, a cui ha parlato della sua storia attuale e anche della sua storia passata con Soleil Sorge, con cui ha anche avuto un chiarimento durante l'ultima puntata. Antinolfi ha parlato di una donna con cui si stava frequentando da poco più di un mese prima di entrare nella casa del GF Vip, una donna a cui tiene tantissimo ma a cui non si è sentito di promettere nulla, nonostante la notte prima di entrare in trasmissione lei gli abbia detto parole importanti.

Chi è la compagna di Gianmaria Antinolfi

La fidanzata di Antinolfi si chiama Giulia Greta Mastroianni, e di lei non si hanno tantissime notizie. Fuori dal mondo dello Spettacolo e del gossip, la donna ha un profilo da poco più di tremila follower e posta foto in cui posa come una modella. Vive a Milano e per adesso non ha nessuna foto con l'imprenditore, così come non ne ha lui, anche perché, come ha ripetuto più volte, si conoscono da poco e lui non si è sentito di prometterle alcunché: "L'ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto' e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?' e io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà". Sono una persona di parola per me è la cosa più importante che ha un uomo, siamo quello che diciamo, se dico una cosa devo mantenerla, quindi le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…".

Antinolfi: Non sono innamorato

Sempre parlando con Raffaella Fico e con Carmen Russo ha chiarito che non può ancora dirsi innamorato, visto la frequentazione da troppo poco tempo: "Io non sono innamorato, non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno. Ma io ho un sentimento fortissimo però non so… Lei la sera prima di entrare mi ha detto una cosa molto importante, io non ho detto niente, probabilmente sento qualcosa di molto forte, ma siccome non sono sicuro al 100%. Io ho detto ti amo tre volte in vita mia e l'ho detto perché mi scoppiava qualcosa dentro, ho i miei tempi, magari dopo una settimana mi sarebbe venuto di dirlo. È un mese e mezzo che ci frequentiamo".

La relazione con Soleil Sorge

Antinolfi, che in passato ha avuto anche una breve relazione con Belen Rodriguez, ha parlato, invece, del suo innamoramento per Soleil Sorge, che è in casa con lui. I due hanno avuto un'amicizia particolare, diversa a seconda di chi la racconta. L'imprenditore e la showgirl hanno avuto anche un chiarimento con lui che ha detto: "Le voglio un mondo di bene, è stato un capitolo importantissimo della mia vita. L’amore ci vuole un po’ di tempo per farlo passare", e Sorge che, invece, ha ammesso di avergli detto di amarlo, ma che intendeva in un senso più ampio dell'espressione, spiegando anche di essersi sentita tradita perché non voleva che quella frequentazione diventasse pubblica.