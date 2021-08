Chi è il fidanzato di Beatrice Buonocore di Uomini e Donne: Ettore Casadei fa il calciatore Era la corteggiatrice scartata da Davide Donadei a Uomini e Donne, cui era stata preferita Chiara Rabbi. Dopo l’esperienza nel dating show Beatrice ha scoperto l’amore con Ettore Casadei, classe 1999, romagnolo che ha ritrovato per caso dopo averlo conosciuto due anni prima e che gioca nella squadra di calcio di un’università americana.

A cura di Valeria Morini

Dopo il no incassato da Davide Donadei a Uomini e Donne, Beatrice Buonocore ha trovato l'amore al fianco di un ragazzo di nome Ettore Casadei. Scopriamo chi è il giovane, da maggio 2021 al fianco della ex corteggiatrice che oggi fa la modella su Instagram, canta e ha un piccolo brand di abbigliamento. Lontano dal mondo dello spettacolo e della televisione, Ettore è un giovane giocatore di calcio.

Chi è Ettore Casadei

Il ragazzo è nato a Ravenna il 23 marzo del 1999, e proviene da Milano Marittima. Ettore Casadei, come dicevamo, fa il calciatore: in qualità di attaccante ha militato tra l'altro nel Romagna Centro e nel Cesena per poi passare all'ASD Savignanese. Ha quindi ampliato decisamente i suoi orizzonti: gioca nella squadra di calcio della Old Dominion University a Norfolk, in Virginia. Ha due fratelli, Edoardo e Cesare Casadei; quest'ultimo fa parte della primavera dell'Inter. Il suo profilo Instagram è ettore_casadei.

La relazione con Beatrice Buonocore

"Ci eravamo conosciuti un paio di anni fa, ma tra noi non era accaduto nulla di importante", ha raccontato la Buonocore a Uomini e Donne Magazine. Poi, a maggio 2021, Beatrice è andata a Milano Marittima: "Me lo sono trovato davanti. Siamo usciti per due o tre giorni di fila ed è nato tutto. Ho aspettato un po’ prima di condividere qualcosa sui social, perché prima volevo essere sicura che fosse un rapporto serio […] Quando ho incontrato Ettore mi si è accesa la scintilla”. Superate la lacrime e la delusione di Davide Donadei, che le ha preferito Chiara Rabbi, con lui sta costruendo un rapporto forte.

Leggi anche Le foto della scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne