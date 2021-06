Jessica Malena sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma per sostenere il marito e attaccante della Lazio Ciro Immobile, durante il debutto in campo della Nazionale contro la Turchia, nella prima serata di Euro 2020. "Gol e assist", lo incoraggia con uno scatto su Instagram nel quale indossa la maglia con il numero del marito, "grande amore mio @ciroimmobile17 e che emozione tornare qui". Jessica è anche la mamma dei loro tre splendidi figli, Michela, Giorgia e Mattia, che hanno scritto un dolce messaggio per il papà in occasione degli Europei. Il loro amore è noto nel mondo del calcio, considerando che il bomber bianco azzurro mostra con orgoglio l'amore per la sua famiglia: lo scorzo marzo il chiacchierato tatuaggio con il volto della moglie.

Chi è Jessica Malena la moglie di Ciro Immobile

Jessica Malena è nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, in provincia di Chieti. Da bambina sognava di diventare criminologa, per questo ha frequentato l'Università di Scienze delle Investigazioni all'Aquila, ma a quanto pare i suo piani sono cambiati dopo aver trovato l'amore, dedicandosi solo al desiderio di diventare mamma e dedicarsi alla sua famiglia. Nel frattempo ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, nel 2009 ad esempio ha vinto la fascia da Miss Mediterranea. Jessica non ha mai manifestato la sua volontà di fare carriera nel mondo dello spettacolo, anche se non disdegnerebbe l'idea di partecipare a Ballando con le Stelle, vista la sua grande passione per la danza.

La storia d'amore tra Ciro Immobile e Jessica Malena

Jessica Malena e Ciro Immobile si sono conosciuti in un locale di Pescara e da quel momento non si sono più separati. Il loro amore ha continuato a crescere fino a quando, nel 2013 è nata la loro prima figlia Michela. L'anno successivo si sono sposati a Bucchianico, con un matrimonio celebrato al Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico. Nel 2015 è arrivata la loro seconda figlia Giorgia, mentre l'ultimo arrivato in famiglia è Mattia, nato nel 2019. Il capitano della Lazio lo scorso marzo ha sfoggiato un romantico tatuaggio con il volto della moglie Jessica, sull'avambraccio sinistro, del quale ha pubblicato su Instagram il "making of", a rappresentare la solidità del loro amore.